Boleto, o maior medo do adulto, é tema da campanha de Halloween da Serasa

A Serasa aproveita o Halloween para lançar o comercial O Terror da Vida Adulta, que mostra um palhaço que ganhava a vida assustando pessoas, passa por dificuldades na sua profissão e na vida financeira, e percebe que os medos da vida adulta são, na verdade, os boletos.

A campanha anuncia o Feirão Serasa Limpa Nome, que estará de volta nas próximas semanas, e oferece descontos para que os consumidores quitem suas dívidas.

Além do vídeo, a Serasa enviou kits para influenciadores selecionados. Cada kit tem uma fantasia de boleto, um mini-projetor, um voucher de streaming e um pacote de guloseimas. “No espírito do Dia das Bruxas, resolvemos brincar com os influenciadores e lançar um filme de terror para avisar alguns terrores da vida adulta, como dívidas, a Serasa pode te ajudar a negociar sem sair de casa”, diz Nathália Dirani, gerente de marketing da Serasa.

Toda a ação foi elaborada pela agência interna da Serasa e, o filme, teve a colaboração da produtora Volt.