Viral após negar assento à criança em voo, Jennifer Castro cresce nas redes e fecha nova publicidade

Jennifer Castro, gravada por uma passageira depois de recusar ceder seu lugar na janela para uma criança durante uma viagem e viralizar na internet, dá sinais de que os tempos de funcionária de um grande banco privado deve ficar para trás.

A recém carreira de influenciadora já rendeu, em menos de 48 horas após o episódio que a tornou web celebridade, uma publicidade com o Magazine Luiza e, agora, com um grupo de pagode de Brasília.

A nova influencer publicou neste sábado, 7, o segundo anúncio em menos de dois dias após ficar, subitamente, "famosa". No vídeo, ela divulga uma nova música da banda de pagode Kamisa10.

Jennifer também celebra os 2 milhões de seguidores no Instagram. Num vídeo publicado na rede social neste sábado, ela comentou que está "cheia de gravações" e agradeceu pelos novos seguidores.

Em um voo da Gol, Jeniffer Castro foi gravada por uma passageira depois de recusar ceder seu lugar na janela para uma criança durante uma viagem. No vídeo, que viralizou nas redes sociais poucas horas depois de ser publicado, Jennifer aparece sentada no assento na janela, que comprou com antecedência, enquanto uma mulher — que não foi gravada — tenta convencê-la a ceder o espaço para seu filho. "Essa pessoa tem algum problema? Porque se tiver, a gente até entende, mas é muita falta de empatia. É uma criança!", diz a mulher na gravação.

O motivo do vídeo se tornar viral, no entanto, não foi a indignação da mãe e sim a reação de Jennifer, agente de Negócios no Bradesco: enquanto a mulher a questionava aos gritos, diante dos demais passageiros, Jennifer seguiu sentada e não se deixou abalar pela situação. Colocou os fones de ouvido e ignorou completamente o pedido.

@antenasulfm 👑 TODOS COM JENNIFER CASTRO! Jennifer Castro se tornou o assunto do momento nesta quarta-feira (4), depois de viralizar em um vídeo onde foi filmada e insultada por outra passageira em um avião. O motivo? Ela não quis trocar de lugar com uma criança que queria sentar na janela. Com a repercussão, Jennifer recebeu uma onda de apoio e compartilhou em seu Instagram uma montagem que a retrata como uma rainha, usando a hashtag TODOSCOMJENNIFERCASTRO. ✈️ Quem nunca defendeu o seu lugar com garra? E você, trocaria de lugar ou ficaria firme como a Jennifer? #JenniferCastro #Trending #TodosComJennifer #Viral #AntenaSulFM ♬ som original - Antena Sul Fm

De lá para cá, a vida de Jennifer tomou um novo rumo. O vídeo ficou tão viral que é impossível descobrir a fonte original e tanto ela quanto a mãe da criança já publicaram pronunciamentos. Campanhas nas redes sociais fizeram ela ter uma onda de novos seguidores. Neste sábado, aliás, atingiu um novo marco: 2 milhões de seguidores.

De olho em quem entende

A moça também parece estar empenhada em se conectar com quem entende do riscado: entre os novos perfis que passou a seguir no" pós fama", estão o da Banca Digital, agência brasileira de marketing de influência e especializada em estratégias de comunicação na internet. Fundada em 2019 por Murilo Henare, cuida de mais de 40 páginas na internet.