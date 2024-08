Unlock CCXP 2024 anuncia Dafna Blaschkauer entre os palestrantes; veja carreira da executiva

Em sua terceira edição, o Unlock CCXP, evento voltado para profissionais do mercado de entretenimento e comunicação, anuncia a participação de Dafna Blaschkauer, executiva global com mais de vinte e cinco anos de experiência em posições de liderança e passagens pela Nike, Apple e Microsoft.

A confederação acontece neste ano nos dias 3 e 4 de dezembro, no São Paulo Expo, mesmo espaço da CCXP 2024. Blaschkauer fará um dos painéis, cujo tema abrange liderança, diversidade, vendas e alta performance.

Quem é Dafna Blaschkauer?

Executiva global, formada em Administração de Empresas pela FEA-USP e com mais de vinte e cinco anos de experiência em posições de liderança e passagens pela Nike, Apple e Microsoft, Dafna foi a primeira diretora de vendas e country manager interina na Apple, responsável pelo lançamento do iPad e do iPhone no varejo do Brasil.

Voltada para o mercado de moda esportiva, ela também liderou a Nike Women no Brasil como general manager durante as Olimpíadas. À frente da marca, morou nos Estados Unidos, onde atuou na sede da Nike como diretora de vendas para Ásia, Pacífico e América Latina e diretora global de produtos digitais.

Blaschkauer também é tricampeã paulista e campeã brasileira de tênis e sua experiência no esporte trouxe lições valiosas para sua vida profissional e pessoal.

Como comprar ingressos para o Unlock CCXP24?



Neste ano, a venda dos ingressos está disponível tanto para somente os dois dias de evento, sem a entrada para os dias de CCXP, quanto para a modalidade com acesso ao evento geek, com entrada antecipada e visita guiada na montagem do evento.

Veja abaixo o que cada credencial oferece:

UNLOCK BUSINESS

Acesso aos 2 dias de Unlock CCXP;

Programação exclusiva com palestras e painéis trazendo as mais relevantes tendências do mercado;

Almoço em ambos os dias;

Happy Hour ao final do evento para Networking;

Acesso à Spoiler Night (a noite anterior à CCXP24 exclusiva para convidados especiais);

Apresentação exclusiva da Geek Power (a maior pesquisa de comportamento geek brasileiro) e envio de e-book com os highlights do painel;

Credencial colecionável exclusiva.

UNLOCK CCXP

Todos os benefícios do Unlock Business;

Visita guiada na montagem da CCXP24;

Acesso aos 4 dias de CCXP (Quinta, Sexta, Sábado e Domingo);

Entrada antecipada de 1hr em todos os 4 dias de festival;

Qual o valor do Unlock CCXP 2024?