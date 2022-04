Barrinha antiálcool? Ambev cria produto que reduz álcool no corpo

A Beats, marca de bebidas da fabricante Ambev, quer levar a moderação para além do discurso. Para este carnaval, comemorado tardiamente em função da pandemia, a Beats está lançando a On By Beats, uma barrinha capaz de reduzir em até 20% a absorção de álcool no corpo.

Além do lançamento da On By Beats, a marca pretende estar presente nas principais festas neste feriado prolongado, distribuindo água e ajudando os foliões na comemoração do Carnaval com moderação.

“A gente sabe que o feriado prolongado vem com uma maratona de festas e para curtir, guardar boas lembranças e diversão é preciso moderação", diz Cauê Souza, gerente de marketing Beats. "Trouxemos esse assunto para a discussão de forma inovadora e atual, com a campanha Carnamaratona: onde os moderados serão exaltados! ON BY BEATS com tecnologia de ponta quer reforçar que é importante comer antes de beber, se hidratar e sempre ter responsabilidade”.

Segundo a marca, a barrinha é capaz de reduzir cerca de 20% a absorção de álcool no corpo por caloria ingerida. A tecnologia foi testada clinicamente no Canadá e na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Além da absorção do álcool, os testes também indicaram a relação entre o consumo da barrinha e a saciedade, ou seja, o menor desejo de beber mais após consumir o produto.

O produto é resultado do trabalho do Smart Drink LAB, nova área de inovação da Ambev dedicada a aplicar o conceito de moderação nos produtos da marca. “Para alavancar as pesquisas e acelerar o desenvolvimento de projetos na área da moderação, fomos em busca de parcerias e seguimos num trabalho intenso para desenvolver soluções de alto impacto. Foram vários estudos realizados e temos a certeza, que vão contribuir muito com a saúde e qualidade de vida dos consumidores”, afirma Anna Paula Alves, gerente institucional e responsável pela plataforma de consumo moderado da Ambev.