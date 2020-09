Baden Baden lança cervejas em lata e degustação por realidade virtual

A Baden Baden, marca de cervejas do segmento Craf da Heineken, lança latas dos estilos Cristal, IPA e Witbier. Em versão de 350ml, o novo formato visa agregar ao portfólio com garrafa de 600 ml e draft.

As novas embalagens já estão disponíveis nas principais redes de supermercados das regiões Sudeste, Sul e no Distrito Federal, com preço sugerido de R$ 5,39.

Outra novidade é o QRCode impresso no rótulo, que redireciona o consumidor maior de 18 anos para o site marca e dá acesso à uma degustação cervejeira por realidade virtual. A interação acontece por vídeos imersivos e sensoriais.

Os vídeos, segundo a marca produzidos em 3D, são narrados de forma com que o cliente se sinta na cervejaria da Baden Baden, com indicações de como saborear cada tipo de bebida.

A Baden Baden é uma aposta do grupo Heineken para atrair os fãs de cervejas artesanais, a compra da marca foi anunciada em 2017 com a aquisição da Brasil Kirin. Agora, com a comercialização em lata, a empresa objetiva estar perto do cliente em mais ocasiões de consumo, um movimento semelhante ao da concorrente Ambev com a marca Colorado.

“Enquanto nossas garrafas de 600ml são ideais para compartilhar, as latas são perfeitas para o consumo individual e permitem que mais pessoas possam explorar os diferentes sabores que existem no universo das cervejas artesanais”, diz Natália Menezes, gerente de marketing da Baden Baden.