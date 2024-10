Ajinomoto do Brasil lança gyoza e estreia no segmento de congelados

A Ajinomoto do Brasil, dona de marcas como Sazón e Vono, está entrando no mercado de congelados com o lançamento do gyoza para o mercado de food service (que atende bares e restaurantes).

O gyoza é uma empanada japonesa cada vez mais presente nos restaurantes orientais no Brasil e marca a estreia do país num segmento em que a gigante japonesa já é forte em outros mercados. Este segmento de congelados faturou mais de R$ 11 bilhões no país em 2022, de acordo com dados da Kantar/ABIA.

A Ajinomoto é considerada a principal marca de gyoza do Japão por sua massa fina, e seu preparo no estilo japonês ‘grelhado’ com uma casquinha crocante. O produto à venda no Brasil será importado da Tailândia.

Com base na filosofia do Grupo Ajinomoto “Alimente-se bem, Viva bem” e os 115 anos de existência, a companhia segue apostando em produtos com sabor “umami”, o quinto gosto do paladar humano projetado para o mundo pela principal descoberta da empresa, o glutamato monossódico.

A empresa está direcionando seus esforços para dois segmentos importantes: restaurantes orientais e bares que oferecem happy hour. Carolina Sanches, gerente de marketing de Food Service, conta que o desafio é popularizar o produto como petisco em bares.

"Desde o início dos testes, em novembro de 2023, foi identificada a oportunidade de servir como um petisco mais leve, por ser prático e rápido na preparação. Alcançamos a taxa de recompra esperada e, agora, partimos para o lançamento oficial ", destaca.

O ponto de partida é o estado de São Paulo, escolhido ao grande número de comércios que se alinham ao perfil do público-alvo. “Vale ressaltar que planejamos distribuir para todo o Brasil. Paralelamente, também estudamos a possibilidade de aumentar a linha de produtos congelados, utilizando o conhecimento e a experiência que temos no Japão”, diz a executiva.

Fundado em 1909, o Grupo Ajinomoto fatura US$ 9,9 bilhões ao ano. Está no Brasil desde 1956, onde fatura R$ 3,3 bilhões, com um portfólio de 450 produtos – 453, com os 3 novos sabores de gyoza que chegam agora ao mercado.