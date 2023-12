5 tendências de marketing para empreendedores, segundo especialistas

O futuro do marketing promete ser guiado por experiências autênticas, uma conexão mais profunda com os consumidores e valores sustentáveis. Ao menos é o que defendem João Branco, ex-VP da rede de fast food McDonald's, Paulo Camargo, CEO da Espaço Laser, franquia de depilação a laser, e Lucas Infante, da Food To Save, startup que conecta estabelecimentos a consumidores engajados no combate ao desperdício de alimentos.

Em evento realizado no último dia 14, pela Food To Save, na capital paulista, os especialistas participaram de uma conversa na qual falaram sobre propósito, tendências e dicas de marketing para 2024. Confira abaixo:

1. Satisfação do cliente como indicador mais importante para saúde do negócio

De acordo com João Branco, ex-VP do McDonald's, é difícil, ou talvez impossível, agradar todos os clientes, mas toda empresa tem um público, para o qual o empreendedor deve sempre entregar o melhor.

“É importante olhar para a satisfação do cliente como o indicador mais importante para a saúde do negócio. A dica é: prometa, entregue com consistência e, se possível, faça até um pouco a mais. Organicamente, os clientes vão começar a falar bem e engajar com a sua marca."

2. Experiência do cliente: encantar o cliente dá menos trabalho do que parece

Ao contrário do que muitas marcas pensam, proporcionar uma boa experiência para o cliente não é algo tão trabalhoso, afirma Branco. Pequenos gestos, segundo ele, fazem a diferença. "Isso nasce do empreendedor, do atendente e de todos os que estão trabalhando na companhia, que se importam com os clientes. A dica de ouro é: ouvir e tratar com amor, carinho e atenção.”

3. Consumidor mais consciente é tendência para os próximos anos

Entre as tendências para 2024, e demais anos, estão decisões mais conscientes e consumidores mais exigentes. Na visão de Paulo Camargo, CEO da Espaço Laser, a nova geração está apta para resolver muitas questões e problemas do mundo.

“Cada vez mais usamos o poder de influência para espalhar mensagens de consciência, espalhar missões. Esse processo começou e ganha força para os próximos anos. Nosso papel é criar conexões. O cliente muda, o mercado muda. Além de pensar em tendências, minha maior dica para os empreendedores é aguçar a sua capacidade de perceber quando o cliente muda para agir. E ele muda o tempo todo.”

4. Conheça, eduque e conscientize o seu cliente

O lucro é consequência de um trabalho bem feito e, para as marcas prosperarem, é preciso conhecer o mercado e os hábitos de seus consumidores, diz Lucas Infante, CEO e co-founder da Food To Save.

“No Brasil, por exemplo, temos uma cultura habituada ao desperdício. Como a gente faz um alerta para isso? O maior desafio ainda consiste em como conseguir conscientizar empresários e empresas sobre o desperdício, não só pela margem de lucro, mas pelo fato de que estamos jogando comida, que pode ser consumida, fora. Além disso, seguimos na linha de reeducar o consumidor, impactando em toda cadeia”, explica.

5. Combine performance com propósito para fazer algo diferente

Cada vez mais, é fundamental o empreendedor olhar além do lucro, segundo João Branco. “Quando conseguimos combinar performance com propósito, conseguimos fazer algo diferente. Toda empresa quer ter lucro, mas acredito que todo empreendedor também quer ter a sensação no final da carreira de que fez o que deveria ser feito, além do dinheiro. As empresas existem para gerar mais felicidade no mundo e não se deve esquecer disso.”