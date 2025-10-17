Lista traz os 100 líderes que inspiram e transformam o mercado publicitário brasileiro

Amigos do Mercado: encontro da nova turma será no dia 5 de novembro, em São Paulo (Amigos do mercado/Divulgação)
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14h05.
Última atualização em 17 de outubro de 2025 às 14h39.
O Amigos do Mercado, uma das maiores comunidades do setor publicitário brasileiro, acaba de divulgar a nova lista dos Top 100 Gestores 2025/2026 — reconhecimento que destaca os profissionais que mais se destacaram por sua capacidade de inspirar, inovar e construir um mercado mais colaborativo e humano.
A seleção foi feita pelos mais de 60 mil membros da comunidade, formada por profissionais de todo o país que atuam em agências de publicidade, veículos de comunicação, empresas anunciantes, serviços de marketing, institutos de pesquisa e entidades do setor.
Em sua nona edição, o prêmio registrou recorde de participação. Cada votante pôde indicar até 12 nomes, o que resultou em uma lista diversa e representativa das múltiplas vozes que compõem o ecossistema da comunicação brasileira.
Mais do que um ranking, o Top 100 Gestores funciona como uma plataforma de valorização das boas lideranças — aquelas que unem visão estratégica, empatia e capacidade de transformar times e resultados.
“Acreditamos no olhar atento do mercado, que sabe reconhecer lideranças presentes no dia a dia e que, juntas, multiplicam o impacto positivo que geram na construção de um mercado melhor”, afirma Marcos Braga, CEO do Amigos do Mercado.
Os profissionais eleitos agora iniciam uma jornada de conexão ao longo de 2025, que inclui a participação em palestras, podcasts e encontros exclusivos. Além disso, o grupo será responsável por compor o júri oficial do Festival Élan 2026, indicar os finalistas do Prêmio Amigos do Mercado 2025 e participar de ações voltadas ao fortalecimento do networking e da troca de conhecimento no setor. O primeiro encontro da nova turma será no dia 5 de novembro, em São Paulo.
|Nome
|Empresa
|Adriana Felicissimo
|Opus Multipla
|Alessandra Orrico
|Babel-Azza
|Alexandre Costa
|Blackninja Propaganda
|Amanda Assis
|Casas Bahia
|Ana Carolina Takahashi
|VML
|André Scaciota
|WMCcannn
|Andreia Damasceno
|Initiative
|Andreia Barbosa Santamaria
|UOL
|Angelica Fortes
|Talent
|Beatriz Vasco
|BGC-BGamification
|Beto Coimbra
|Marabraz
|Bruna Maniscalco
|Paramount Pictures
|Bruno Biondo
|Eletromidia
|Bruno Capitani
|Amil
|Bruno de Paula
|Warner Bros. Discovery
|Camila Kovacevick
|AD+R Media Company
|Carlos Mendes Júnior (Caju)
|Radio Disney
|Carol Nadaf
|BRAND100
|Cathy Birle
|Be Hunter Br
|Celisse Oliveira
|SECOM Sp
|César Toledo
|Suno
|Cibele Coelho
|Ampfy
|Claudio Shimoyama
|DataCenso
|Daiane Moura
|Pullse
|Daniel Necchi
|Oitorama
|Daniela Mozer
|Misses At Work
|Danielle Latérza
|Africa
|Danielle Shimba
|Lenovo
|Danilo Minicucci
|Senso Performance
|Elizabeth Dilce
|OOH Brasil
|Elizandra Paiva (Lica Paiva)
|Lumix Mídia
|Esequiel Coelho
|Betc Havas
|Everton Paiva
|Ambev
|Fabiana Soriano
|Central de Outdoor
|Fabio Rosinholi
|Agência WE
|Felipe Avoletta
|We OOH
|Fernanda Gallo
|REF+
|Fernanda Saboya
|Heineken
|Fernando Carone
|Alpha FM
|Fernando Nogueira
|Record TV
|Filipe Bartholomeu
|AlmapBBDO
|Flavia Akamine
|Atacadão
|Flaviane Bronner
|Grupo Boticário
|Flávio Barolli
|Ipiranga
|Frank Santos
|ICARO Media Group
|Giovanna Miranda
|PepsiCo
|Giselle Ghinsberg
|Disney
|Guilherme Meyer
|Vex Paineis LTDA
|Gustavo Hollatz
|IVECO
|Higo Lopes
|Granado
|Hully Sa
|Itaú
|Inajá Ramos
|Unilever
|Israel Souza
|Be180
|Jade Sabbag
|Mastercard
|Janaina Driessen
|Ademicon
|Júlio Pollaria
|Aurora Alimentos
|Karan Novas
|Tulom
|Karem Pugliese
|Vale
|Larissa Andrade
|Maria São Paulo
|Laura Assis
|Tastemade
|Leandro Veríssimo
|Shopper Action
|Leonardo (Léo) Queiroz
|Cruzeiro do Sul
|Marcela Ferreira
|CP+B Brasil
|Marcia Esteves
|Lew’Lara/TBWA
|Marcos Chaves
|Mídia Mibi
|Marcos Kotait
|SBT
|Marcos Lacerda
|TIM
|Marilena Cadena
|Nico.ag
|Mario Leão
|TMC
|Melissa Souza
|Taptap Digital
|Nadia Zoghbi
|Reckitt
|Natalie Rezende
|Range Media Mobile
|Nelson Adão
|SRCOM
|Nidia Calado
|Seara
|Paula Franjolli
|Carrega+
|Pedro Júdice
|Natura
|Priscilla Leite
|LePub
|Rafael Leitão
|IPG Mediabrands
|Rafaela Bortoletto
|One station Media
|Raphael Farias
|Pagbank
|Renan Beca
|BYD
|Renato Annibal
|L’OREAL
|Ricardo Victor
|Artplan
|Rodrigo Kallas
|Kallas Mídias OOH
|Rodrigo Korikawa
|KANTAR IBOPE
|Rogério Domingues
|Tv Bandeirantes
|Rubens Nigro
|Dual Midia
|Sandra Rodrigues
|Grupo IMM
|Saulo Camelo
|CMLO&CO
|Silmara Reis
|Logan
|Sue Ellen Durães
|Double Verify
|Taisa Pereira
|Mediasmart
|Thiago Biazetto
|Tif comunicação
|Thiago Ferreira
|Rádio Bandeirantes
|Thiago Sancho
|NEOOH
|Valeria Brasil
|Wieden + Kennedy
|Vanessa Gregoraci
|Grupo Jovem Pan
|Vanessa Sbrana
|Renault
|Wallace Bela
|Best Friend
|Wellington Gama
|Senac São Paulo