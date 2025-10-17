Marketing

Lista traz os 100 líderes que inspiram e transformam o mercado publicitário brasileiro

Iniciativa do Amigos do Mercado reconhece os profissionais de agências, veículos, anunciantes e entidades que mais inovam, engajam equipes e fortalecem o setor

Amigos do Mercado: encontro da nova turma será no dia 5 de novembro, em São Paulo (Amigos do mercado/Divulgação)

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14h05.

Última atualização em 17 de outubro de 2025 às 14h39.

O Amigos do Mercado, uma das maiores comunidades do setor publicitário brasileiro, acaba de divulgar a nova lista dos Top 100 Gestores 2025/2026 — reconhecimento que destaca os profissionais que mais se destacaram por sua capacidade de inspirar, inovar e construir um mercado mais colaborativo e humano.

A seleção foi feita pelos mais de 60 mil membros da comunidade, formada por profissionais de todo o país que atuam em agências de publicidade, veículos de comunicação, empresas anunciantes, serviços de marketing, institutos de pesquisa e entidades do setor.

Em sua nona edição, o prêmio registrou recorde de participação. Cada votante pôde indicar até 12 nomes, o que resultou em uma lista diversa e representativa das múltiplas vozes que compõem o ecossistema da comunicação brasileira.

Mais do que um ranking, o Top 100 Gestores funciona como uma plataforma de valorização das boas lideranças — aquelas que unem visão estratégica, empatia e capacidade de transformar times e resultados.

“Acreditamos no olhar atento do mercado, que sabe reconhecer lideranças presentes no dia a dia e que, juntas, multiplicam o impacto positivo que geram na construção de um mercado melhor”, afirma Marcos Braga, CEO do Amigos do Mercado.

Os profissionais eleitos agora iniciam uma jornada de conexão ao longo de 2025, que inclui a participação em palestras, podcasts e encontros exclusivos. Além disso, o grupo será responsável por compor o júri oficial do Festival Élan 2026, indicar os finalistas do Prêmio Amigos do Mercado 2025 e participar de ações voltadas ao fortalecimento do networking e da troca de conhecimento no setor. O primeiro encontro da nova turma será no dia 5 de novembro, em São Paulo.

Confira a lista completa dos Top 100 Gestores 2025/2026:

NomeEmpresa
Adriana FelicissimoOpus Multipla
Alessandra OrricoBabel-Azza
Alexandre CostaBlackninja Propaganda
Amanda AssisCasas Bahia
Ana Carolina TakahashiVML
André ScaciotaWMCcannn
Andreia DamascenoInitiative
Andreia Barbosa SantamariaUOL
Angelica FortesTalent
Beatriz VascoBGC-BGamification
Beto CoimbraMarabraz
Bruna ManiscalcoParamount Pictures
Bruno BiondoEletromidia
Bruno CapitaniAmil
Bruno de PaulaWarner Bros. Discovery
Camila KovacevickAD+R Media Company
Carlos Mendes Júnior (Caju)Radio Disney
Carol NadafBRAND100
Cathy BirleBe Hunter Br
Celisse OliveiraSECOM Sp
César ToledoSuno
Cibele CoelhoAmpfy
Claudio ShimoyamaDataCenso
Daiane MouraPullse
Daniel NecchiOitorama
Daniela MozerMisses At Work
Danielle LatérzaAfrica
Danielle ShimbaLenovo
Danilo MinicucciSenso Performance
Elizabeth DilceOOH Brasil
Elizandra Paiva (Lica Paiva)Lumix Mídia
Esequiel CoelhoBetc Havas
Everton PaivaAmbev
Fabiana SorianoCentral de Outdoor
Fabio RosinholiAgência WE
Felipe AvolettaWe OOH
Fernanda GalloREF+
Fernanda SaboyaHeineken
Fernando CaroneAlpha FM
Fernando NogueiraRecord TV
Filipe BartholomeuAlmapBBDO
Flavia AkamineAtacadão
Flaviane BronnerGrupo Boticário
Flávio BarolliIpiranga
Frank SantosICARO Media Group
Giovanna MirandaPepsiCo
Giselle GhinsbergDisney
Guilherme MeyerVex Paineis LTDA
Gustavo HollatzIVECO
Higo LopesGranado
Hully SaItaú
Inajá RamosUnilever
Israel SouzaBe180
Jade SabbagMastercard
Janaina DriessenAdemicon
Júlio PollariaAurora Alimentos
Karan NovasTulom
Karem PuglieseVale
Larissa AndradeMaria São Paulo
Laura AssisTastemade
Leandro VeríssimoShopper Action
Leonardo (Léo) QueirozCruzeiro do Sul
Marcela FerreiraCP+B Brasil
Marcia EstevesLew’Lara/TBWA
Marcos ChavesMídia Mibi
Marcos KotaitSBT
Marcos LacerdaTIM
Marilena CadenaNico.ag
Mario LeãoTMC
Melissa SouzaTaptap Digital
Nadia ZoghbiReckitt
Natalie RezendeRange Media Mobile
Nelson AdãoSRCOM
Nidia CaladoSeara
Paula FranjolliCarrega+
Pedro JúdiceNatura
Priscilla LeiteLePub
Rafael LeitãoIPG Mediabrands
Rafaela BortolettoOne station Media
Raphael FariasPagbank
Renan BecaBYD
Renato AnnibalL’OREAL
Ricardo VictorArtplan
Rodrigo KallasKallas Mídias OOH
Rodrigo KorikawaKANTAR IBOPE
Rogério DominguesTv Bandeirantes
Rubens NigroDual Midia
Sandra RodriguesGrupo IMM
Saulo CameloCMLO&CO
Silmara ReisLogan
Sue Ellen DurãesDouble Verify
Taisa PereiraMediasmart
Thiago BiazettoTif comunicação
Thiago FerreiraRádio Bandeirantes
Thiago SanchoNEOOH
Valeria BrasilWieden + Kennedy
Vanessa GregoraciGrupo Jovem Pan
Vanessa SbranaRenault
Wallace BelaBest Friend
Wellington GamaSenac São Paulo
