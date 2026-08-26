Governança como teatro: quando o ritual substitui a decisão

“Temos uma governança muito bem estruturada.”

A frase virou padrão no discurso corporativo. E, na maioria dos casos, significa exatamente isso: a estrutura existe. Não necessariamente que ela funcione — muito menos que produza decisões melhores. Nos últimos anos, empresas passaram a investir pesado em conselhos, comitês e rituais formais. A estética da governança está impecável: agendas cheias, materiais extensos, diversidade de perfis e calendário disciplinado, tudo parece sinalizar maturidade. Mas existe uma diferença relevante entre parecer sofisticado e ser efetivo. E é nessa lacuna que boa parte das organizações está operando.

Criou-se uma ilusão conveniente: a de que mais processo equivale a melhores decisões. Não equivale. Em muitos casos, só torna o erro mais lento e mais bem documentado. O problema central é simples e raramente admitido: boa parte da governança corporativa hoje opera como um sistema de proteção, não de decisão. Proteção contra exposição, contra erro e contra responsabilização. E, quando a prioridade é proteção, a qualidade da decisão vira variável secundária.

Isso se manifesta de forma sutil, mas consistente. Conselhos evitam conflito para preservar relações. Questionamentos são cuidadosamente calibrados para não gerar atrito real. O contraditório existe, desde que não mude o desfecho. Existe um limite implícito: pode-se tensionar, mas não desestabilizar. Enquanto isso, comitês se multiplicam. Cada novo fórum adiciona uma camada de validação e remove um pouco mais de clareza sobre quem, de fato, decide. A empresa ganha complexidade e perde velocidade. Ganha processo e perde autoria.

No limite, instala-se um modelo em que todos opinam, poucos se comprometem e ninguém responde integralmente. Esse modelo é confortável e, exatamente por isso, perigoso. A coreografia se torna previsível: apresentações longas, discussões controladas, perguntas que demonstram diligência e, ao final, decisões que já estavam, na prática, encaminhadas antes da reunião começar. A governança acontece, o pensamento crítico, nem sempre. Mais do que isso: cria-se uma blindagem psicológica. Se todos os ritos foram cumpridos, a decisão parece automaticamente validada. O processo vira substituto do julgamento. E isso gera um efeito particularmente nocivo: empresas com governança sofisticada passam a errar com mais confiança, e a corrigir mais devagar. Porque rever uma decisão deixa de ser apenas uma questão de mérito e passa a implicar expor falhas de um sistema inteiro, algo que poucos estão dispostos a fazer.

Outro efeito colateral raramente discutido é o desincentivo à coragem executiva. Quando a governança é excessivamente intrusiva ou difusa, o executivo aprende rapidamente que o caminho mais seguro não é o melhor, é o mais defensável. Decisões passam a ser construídas “para aprovação”, não “para resultado”, e isso corrói, silenciosamente, a qualidade da liderança.

Governança efetiva não é sobre quantidade de fóruns nem sobre o rigor do rito. É sobre a capacidade de melhorar decisões — o que exige exatamente o que muitas estruturas evitam: clareza de responsabilidade, confronto direto e disposição para assumir risco. E isso implica escolhas incômodas.

A primeira é expor a ficção da decisão coletiva. Decisão tem dono. Sempre teve. Quando isso não está explícito, o que existe não é colaboração — é diluição organizada.

A segunda é tratar conflito como ativo, não como falha de governança. Divergência qualificada não é ruído, é insumo. Conselhos excessivamente “harmônicos” tendem a falhar justamente quando mais são necessários.

A terceira é aceitar que simplificar dói. Menos fóruns, menos sobreposição e mais foco significam, inevitavelmente, menos espaço para se esconder atrás do processo, e mais exposição individual.

A quarta, menos óbvia, é revisar o próprio papel do conselho. Quando o conselho opera mais como validador do que como provocador, ele reforça exatamente o comportamento que deveria combater.

No fim, a pergunta é desconfortável, mas inevitável: Sua governança existe para melhorar decisões ou para proteger quem decide? Enquanto essa resposta não for honesta, o risco não é a falta de governança, é o excesso dela, funcionando exatamente como deveria — só que para o objetivo errado.