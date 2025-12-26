A última rebeldia: pensar com a própria cabeça

Esta semana, uma única frase que compartilhei gerou um engajamento enorme. Sugeri que vivemos um tempo estranho em que terceirizamos a maior parte de nossas ações. Todo mundo tem opinião sobre tudo, mas quase ninguém pensa de verdade. Os algoritmos escolhem o que a gente vê, os influenciadores dizem o que devemos sentir, e as manchetes decidem o que deve nos indignar. É cômodo. É rápido. E é perigoso. Pensar virou quase um ato de rebeldia.

Não o pensar óbvio, aquele que repete, mas o pensar próprio. Aquele que nasce do alinhamento interno, da dúvida, da coragem de discordar até de quem a gente admira. Tem algo bonito nisso: o risco de estar errado, mas saber que o erro foi seu. A gente terceirizou quase tudo: o trabalho, o desejo, a memória, o amor.

Agora, estamos terceirizando também o pensamento. E quando isso acontece, a gente se dissolve. Perde aquilo que temos de mais precioso, que é nossa essência. Vira eco. Vira cópia. Vira uma coleção de frases de terceiros. Não é a inteligência artificial que ameaça o humano, é a preguiça mental que ela escancara. Eu, como todo mundo, afino minhas ideias usando a IA, mas procuro me policiar para manter a base delas intacta. Com todas as suas imperfeições, porque é nessa imperfeição que mora a consciência.

Líderes que pensam com a própria cabeça constroem futuro. Os que não pensam, apenas gerenciam o passado. No fim das contas, pensar é a última forma de liberdade. E liberdade, essa sim, anda cada vez mais rara.