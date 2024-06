Está sendo ignorado pelo seu chefe? Entenda o que é ghosting no trabalho e como quebrar esse ciclo

Tenho visto posts no LinkedIn de candidatos em busca de trabalho sobre sua frustração com recrutadores que, após uma ou mais entrevistas, param de responder suas mensagens. Sim, fazem ghosting com candidatos em busca de uma resposta sobre o status do processo seletivo.

De acordo com um recente artigo da CNBC, 40% dos candidatos entrevistados reportaram ter sofrido ghosting. Apesar deste número ser do mercado americano, minha sondagem com candidatos que participam de processos seletivos no Brasil indica que isso é comum por aqui também.

Tradicionalmente associada ao mundo dos relacionamentos on-line, ghosting ocorre quando alguém interrompe abruptamente toda comunicação sem dar qualquer explicação. A pessoa afetada se sente desrespeitada e é mais provável que perpetue um ciclo vicioso fazendo ghosting com alguém no futuro. Infelizmente, este comportamento já é uma realidade entre profissionais de todas as áreas.

Nos processos seletivos para posições mais juniores que minha equipe toca, com candidatos entre 22 e 27 anos, 30% dos candidatos não comparecem às entrevistas agendadas, e a grande maioria nem sequer avisa!

Recebo também reclamações de ghosting dos times comerciais com quem converso. Trabalham horas em propostas que nem sequer são respondidas. Tentam contato por diversas vezes apenas em busca de um feedback e… nada. Não estou falando de vendedores invasivos que tentam contatos não solicitados. São propostas que foram pedidas pelo cliente! Às vezes, com urgência e que demandaram trabalho no final de semana.

Está na hora de quebrarmos este ciclo, de cada um de nós entender que toda interação, mesmo comercial, é uma oportunidade de demonstrar respeito. Gosto de uma famosa frase que diz “Respeito é tratar todos da mesma forma e não apenas aqueles que te interessam”.

Relações de trabalho não são entre empresas, são entre pessoas. Empresas não fazem recrutamento ou propostas. São pessoas que estão ali, do outro lado, muitas vezes pressionadas e precisando muito daquela oportunidade ou feedback. Não custa nada...em menos de um minuto, todo mundo é capaz de escrever algo como "Obrigado pelo contato e por seu trabalho nesta proposta, infelizmente, por conta de X, Y ou Z não seguiremos com ela neste momento”.

A normalização do ghosting está tão generalizada que há pessoas sendo ignoradas pelos seus próprios gestores. Muitas vezes, estão apenas buscando orientação ou uma resposta simples. Sofrem ghosting justamente de quem não poderia fazer isso de jeito nenhum! Imagine o desengajamento que isso gera.

O crescimento do ghosting nos ambientes de trabalho é um sinal da queda nos padrões de comportamento profissional e do valor que, atualmente, damos para as relações. Cabe a nós escolher qual ciclo vamos alimentar. Ele pode ser vicioso ou virtuoso. Convoco todos a escolher o ciclo virtuoso de respeito e consideração com as pessoas.