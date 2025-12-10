Correios: não sabendo que era impossível, foi lá e soube

Até o fim de 2025, os Correios enfrentam uma crise financeira que se aprofunda rapidamente. A estatal tenta viabilizar um empréstimo de R$ 20 bilhões como parte de sua reestruturação, mas o primeiro desenho da operação travou: o Tesouro Nacional rejeitou a taxa proposta pelos bancos, considerada alta demais para um crédito garantido pelo próprio governo. Agora, a empresa precisa apresentar uma contraproposta e aguardar se o consórcio financeiro aceita os novos parâmetros. O movimento ocorre num momento em que a estatal prevê um déficit ainda maior no ano que vem, podendo ultrapassar os R$ 10 bilhões, e busca fôlego para evitar que a deterioração atual avance ainda mais.

Mais do que um caso isolado, esse movimento levanta uma pergunta maior — e válida para qualquer organização: quando a mudança se torna inadiável, há estratégia ou apenas reação?

O que acontece quando o modelo de negócio envelhece mais rápido que a estrutura

Ao longo das últimas décadas, a digitalização das comunicações esvaziou o serviço postal tradicional. Em paralelo, o e-commerce expandiu seu alcance e transformou a logística em um pilar estratégico. O impacto foi global — mas a resposta, nem sempre.

Na Alemanha, o Deutsche Post se transformou em uma potência logística internacional com a expansão da DHL. No Japão, os correios passaram a operar também como banco e seguradora, agregando serviços financeiros à sua base física. No Reino Unido, a Royal Mail foi privatizada, abriu capital e ampliou seu foco em entregas para o comércio eletrônico. Cada país adotou uma abordagem diferente — mas todos reconheceram que o modelo tradicional havia deixado de responder ao novo contexto.

O Brasil, por outro lado, adiou esse reposicionamento.

Os Correios mantiveram por muito tempo sua estrutura, cultura e lógica operacional originais, mesmo diante da transformação clara do mercado. A consequência foi a perda contínua de relevância e de participação no segmento de encomendas, que caiu de aproximadamente 50% para menos de 25%.

Esse não é apenas um caso de lentidão institucional. É um exemplo do custo estratégico de não se adaptar. Pois, quando o ambiente muda — e a empresa não — a conta chega. E, geralmente, vem alta.

A lógica da entrega mudou e a empresa pública perdeu protagonismo

Amazon, Mercado Livre, Shopee, Magalu. Todas essas empresas entendem logística como ativo central, e não apenas como função de suporte. Elas entregam com rastreabilidade, agilidade e integração. Isso moldou um consumidor que espera o mesmo de qualquer serviço, inclusive da empresa estatal.

O impacto não está só na perda de mercado. Está também na perda de relevância estratégica. Isso ficou evidente em 2023, com o programa Remessa Conforme, que autorizou empresas privadas a realizarem fretes internacionais sem intermediação dos Correios. O impacto estimado foi de R$ 2,2 bilhões em receita perdida.

Esse tipo de mudança no ambiente exige resposta rápida e coerente. Quando isso não acontece, a desconexão entre o que a empresa entrega e o que o mercado exige se amplia.

Reestruturação financeira não é, por si só, reinvenção estratégica

O empréstimo de R$ 20 bilhões pleiteado neste ano tem como foco reorganizar dívidas, sustentar o caixa e financiar um plano de demissão voluntária. São medidas de curto prazo pensadas para aliviar a pressão de um fluxo de caixa que caiu de R$ 3,2 bilhões em 2023 para R$ 249 milhões em 2024.

Mas é importante separar corte de custos de reinvenção estratégica. Enxugar estrutura pode ser necessário, mas dificilmente será suficiente. A transformação real exige resposta ao mercado, novas propostas de valor e uma leitura clara de quais ativos ainda têm potencial competitivo.

Nos Correios, por exemplo, a capilaridade nacional e a confiança institucional são ativos importantes, mas precisam ser reconectados a um novo modelo de entrega de valor.

A pergunta que fica: qual futuro se constrói a partir daqui?

A história dos Correios está longe de ser irrelevante. Ela é, na verdade, um alerta útil para outras organizações. Empresas com tradição, capilaridade e papel público também precisam se reinventar: e isso vale para estatais, multinacionais, negócios familiares ou startups que atingiram escala.

A dúvida nunca é se a mudança vai chegar. Ela chega. A questão é se a organização vai se preparar a tempo, ou se será empurrada para agir sob pressão. Como agora.

Estratégia não é sobre prever o futuro. É sobre estar preparado para ele.

O caso dos Correios reforça o que tantas lideranças já intuem, mas muitas vezes evitam enfrentar: estratégia não é um plano fixo, é uma prática contínua de adaptação e decisão.

Toda empresa que ignora os sinais do ambiente ou posterga ajustes estruturais abre espaço para a crise. Mas aquelas que usam esses sinais como catalisadores de transformação aumentam as chances de se manterem relevantes.

"Não sabendo que era impossível, foi lá e soube" — a frase que inspira o título desta análise pode ser um chamado para que os Correios iniciem, de fato, uma nova trajetória.

É importante deixar claro que essa abordagem não é política. É uma percepção de como nossas empresas precisam se adaptar e se reinventar a todo momento.

Acima de tudo, é um convite para qualquer organização se perguntar: qual parte do meu modelo atual já não responde mais ao tempo em que vivemos?