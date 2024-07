Como se tornar um empresário comprando uma empresa

Você gostaria de ser empresário, mas acha que criar uma startup ou abrir um novo negócio do zero é arriscado demais? Talvez você pense que empreendedorismo é algo apenas para quem tem ideias inovadoras e recursos financeiros. Então, saiba que existe outra forma de se tornar empresário que não depende disso, mas de vontade e determinação para se tornar dono de um negócio. E, com isso, conquistar grande independência e realização profissional.

Você pode se tornar um empresário adquirindo uma empresa estabelecida. Essa forma de empreender, conhecida como "empreendedorismo por aquisição", oferece algumas vantagens em relação a começar um negócio do zero.

Comprar uma empresa consolidada tende a ser menos arriscado do que começar uma nova. Isso porque a empresa já possui uma base de clientes, fluxo de caixa estável e uma reputação no mercado.

Além disso, você evita a difícil fase inicial de validação e crescimento de uma startup, entrando diretamente em um negócio em pleno funcionamento. Outro ponto a favor é que existem investidores mais dispostos a financiar aquisições do que um projeto do zero, já que os riscos são menores e os retornos podem ser mais previsíveis.

Existem duas formas de financiar a aquisição de uma empresa. A primeira é utilizando capital próprio. Nesse modelo, a pessoa tem total controle sobre o processo de aquisição e a gestão da empresa, além da estrutura jurídica e de governança ser mais simples.

A segunda forma é adquirir uma empresa com capital de terceiros, levantando recursos com investidores. Um exemplo disso é o modelo de "search funds", onde empreendedores levantam capital de investidores para financiar a busca e, depois, a aquisição de uma empresa.

Além do capital, podendo viabilizar a aquisição de uma empresa maior e haver mais recursos para crescimento, investidores oferecem expertise valiosa na avaliação das empresas potenciais e na gestão pós-aquisição, aumentando as chances de sucesso.

Antes de decidir seguir o caminho para se tornar empresário comprando uma empresa, é importante refletir se essa forma de empreendedorismo é adequada para você. Aqui estão algumas perguntas que podem ajudar nessa avaliação:

Qual é a minha tolerância ao risco? Adquirir uma empresa reduz alguns riscos se comparado a criar um negócio do zero, mas ainda envolve riscos intrínsecos, desafios e incertezas.

Adquirir uma empresa reduz alguns riscos se comparado a criar um negócio do zero, mas ainda envolve riscos intrínsecos, desafios e incertezas. Estou disposto a aprender? Adquirir uma empresa pela primeira vez é uma experiência que exige um grande aprendizado, sendo que você ainda pode acabar comprando uma empresa em um setor no qual não possui experiência prévia.

Adquirir uma empresa pela primeira vez é uma experiência que exige um grande aprendizado, sendo que você ainda pode acabar comprando uma empresa em um setor no qual não possui experiência prévia. Tenho habilidades para liderança e gestão? A aquisição de uma empresa exigirá que você assuma um papel de liderança desde o primeiro dia de uma empresa que está em operação.

A aquisição de uma empresa exigirá que você assuma um papel de liderança desde o primeiro dia de uma empresa que está em operação. Estou preparado para trabalhar com investidores? Se optar pelo financiamento de terceiros, será necessário lidar com as expectativas e demandas dos investidores e estar disposto a ouvir e aprender.

Empreender através da aquisição de uma empresa é uma forma viável e atraente de se tornar um empresário, especialmente para aqueles que desejam minimizar os riscos associados ao início de um novo negócio ou que não têm uma ideia para criar um negócio do zero.

Essa abordagem pode não apenas proporcionar independência financeira e profissional, mas gerar valor significativo para todos os envolvidos. Então, quer se tornar um empresário, mas não tem uma ideia inovadora ou capital suficiente? Agora você sabe que existe uma forma possível para isso: adquirir uma empresa.