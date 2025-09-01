Quando o luxo carrega a força do feminina

No mercado imobiliário de alto padrão, é cada vez mais comum vermos empreendimentos assinados por grifes globais. Armani, Versace, Porsche, Bentley, Aston Martin — marcas historicamente associadas a um imaginário masculino de luxo — emprestam seus nomes e valores para prédios e residenciais de alto padrão, criando um apelo imediato junto a investidores e compradores. Essa estratégia, conhecida como branded residence, vai além do design: ela vende um estilo de vida.

Nesse contexto, a chegada da ELLE ao mercado imobiliário brasileiro — e pela primeira vez na América Latina — representa um movimento ousado. Ícone global do universo feminino, a marca construiu ao longo de décadas uma narrativa que combina moda, cultura, empoderamento e lifestyle. Ao emprestar seu nome a um empreendimento residencial, a ELLE leva ao espaço privado a mesma mensagem que inspira nas suas capas e editoriais: viver com estilo, autenticidade e propósito.

O projeto, localizado no Brooklin, em São Paulo, é fruto da parceria entre a ELLE e a Meira Mattos Incorporadora. A escolha da marca não foi aleatória: reflete um posicionamento claro de trazer um olhar mais feminino para um setor que ainda privilegia referências masculinas na hora de definir seus parceiros de marca. Aqui, o “luxo” não é apenas sobre acabamentos premium, mas sobre como os ambientes traduzem uma identidade e acolhem um modo de viver.

Segundo a incorporadora, a essência da parceria está na exclusividade. Plantas otimizadas, escolha precisa de materiais, integração entre áreas internas e externas, atmosfera acolhedora — cada decisão de projeto foi tomada para criar não só um imóvel, mas uma experiência. E isso é reforçado pela assinatura ELLE, que carrega consigo uma comunidade global de mulheres e um repertório visual e cultural reconhecido.

A força dessa associação está no que ela comunica ao público, nas palavras da sócia fundadora, Luísa Meira Mattos: “O verdadeiro luxo não está no excesso, mas no essencial. É no silêncio confortável, no toque de um material bem escolhido, na luz que entra na hora certa. Isso é o que faz a diferença.”

É uma quebra de paradigma num mercado em que “exclusivo” muitas vezes significa apenas “limitado”.

A aposta da Meira Mattos na ELLE sinaliza um novo capítulo para as branded residences no Brasil — um capítulo que dialoga com um público cada vez mais diverso e exige narrativas mais alinhadas a seus valores. E, se a estratégia for bem-sucedida, pode abrir caminho para que outras marcas femininas ocupem esse espaço, mostrando que o alto padrão tem múltiplas linguagens possíveis.

Esse movimento é, também, sobre ampliar as vozes e referências que moldam o conceito de luxo no setor imobiliário. Quando marcas com DNA feminino entram nesse jogo, elas trazem consigo novas narrativas — mais diversas, mais sensíveis ao cotidiano e mais conectadas às pessoas que realmente habitam esses espaços. E ao abrir caminho para essa perspectiva, mostram que o futuro do alto padrão pode — e deve — ser escrito também por mais olhares femininos.