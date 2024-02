Resultados fracos vs dividendos milionários: por que BTG recomenda compra da Auren

A Auren, que atua no segmento de energia renovável, apresentou resultados fracos no quarto trimestre na avaliação do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O Ebitda (ex-equivalência patrimonial) da companhia, indicador de geração de caixa, atingiu R$ 418 milhões no período. Se ajustado por alguns fatores como marcação a mercado de contratos futuros de energia, impairments e provisões para contingências, o Ebitda cairia para R$ 371 milhões, uma baixa de 9% na comparação anual. O motivo? Preços de energia abaixo do esperado.

Em lucro líquido, o resultado da Auren alcançou R$ 108 milhões no trimestre – abaixo da projeção de R$ 187 milhões. No acumulado do ano, o resultado ficou no vermelho: foram R$ 318 milhões em prejuízo líquido em 2023.

Ainda assim, a empresa anunciou R$ 400 milhões em dividendos para o ano de 2023, o que representa um payout (percentual de distribuição em relação ao lucro) de 50% considerando um ajuste no efeito fiscal.

O anúncio dos novos dividendos se somou aos R$ 3 bilhões em dividendos extraordinários

declarados durante 2023, levando a um dividend yield total superior a 23%.

“Além disso, mesmo após o pagamento da segunda parcela de dividendos extraordinários, a Auren encerrou o 4T com alavancagem em um nível ainda confortável”, disseram os analistas, em relatório.

Entre os prós e contras, o BTG mantém a recomendação de compra para as ações da Auren, com preço-alvo de R$ 15 – um potencial de valorização (upside) de 14%.

