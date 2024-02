Ações da Arm disparam 60% após resultado; alta supera 100% desde IPO

As ações da empresa britânica de design de chip ARM disparam cerca de 60% nesta quinta-feira, 8, com investidores reagindo positivamente ao balanço do quarto trimestre recém-divulgado pela empresa.

A ARM, que é o acrônimo de Advanced RISC Machine, tecnologia desenvolvida e licenciada pela empresa para o uso em processadores.

No quarto trimestre, a empresa apresentou receita total de US$ 824 milhões, o maior de sua história 14% acima do mesmo período de 2022. Desse total, US$ 470 milhões foi oriundos de royalties e US$ 354 milhões de licenças e outras receitas. O lucro bruto US$ 797 milhões, com uma margem bruta de 97%.

A empresa projeta resultados ainda mais fortes para o trimestre seguinte, com sua receita alcançando entre US$ 850 milhões e US 900 milhões e um lucro por ação de US$ 0,28 a US$ 0,32.

A Arm fez IPO na Nasdaq em setembro do ano passado, com suas ações sendo precificadas a US$ 51. Desde então, o preço dos papéis mais que dobrou de valor, com a ação sendo negociada nesta quinta a US$ 117.

Softbank

Ninguém tem ganhado mais dinheiro com a valorização da Arm que o Softbank, holding japonesa que manteve uma fatia relevante na empresa, mesmo após o IPO. Com US$ 120 bilhões de valor de mercado, a companhia se tornou o principal investimento do Softbank. Segundo balanço divulgado hoje pelo fundo japonês, sua posição líquida na Arm equivale a 8,13 trilhões do ienes, equivalente de R$ 53 bilhões. Isso antes da valorização das ações no pregão de hoje.