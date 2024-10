Quais os documentos necessários para investir no exterior?

É possível investir no exterior mesmo morando no Brasil, e isso oferece oportunidades interessantes para quem deseja diversificar a carteira. Existem duas formas de fazer isso: o investimento direto e o indireto.

No modelo de investimento direto, você abre uma conta em uma corretora que opera globalmente e adquire os ativos desejados. Um exemplo é a corretora Nomad, onde é possível começar a investir com apenas US$ 1.

A conta na Nomad é protegida em até US$ 500 mil pelo SIPC (Securities Investor Protection Corporation), que é um órgão regulador dos Estados Unidos.

A segunda opção é o investimento indireto, que inclui BDRs (Brazilian Depositary Receipts) e ETFs (Exchange Traded Funds). Esses títulos são negociados no Brasil, mas lastreados em ativos do exterior.

No entanto, essa opção apresenta limitações: você não tem a mesma liberdade para escolher os ativos e a rentabilidade pode ser menor em comparação ao investimento direto.

Por isso, se o objetivo é ter mais autonomia na escolha dos ativos e potencialmente alcançar melhores retornos, abrir uma conta em uma corretora com serviços financeiros globais é o caminho mais indicado.

O processo de abertura geralmente é rápido e envolve a apresentação de documentos básicos, além de informações cadastrais.

Como investir nos EUA morando no Brasil

Para começar a investir nos Estados Unidos, o primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora de valores com serviços globais. Em seguida, será necessário transferir o dinheiro para o exterior, utilizando uma plataforma de transferências internacionais, como a Nomad, que converte seus reais em dólares. Isso permite que você faça a transferência com a melhor cotação disponível, otimizando seus custos.

Com o dinheiro transferido e a conta ativa, você poderá acessar uma ampla gama de investimentos, como:

Stocks : ações de empresas negociadas nas bolsas de valores dos EUA;

: ações de empresas negociadas nas bolsas de valores dos EUA; Real Estate Investment Trusts (REITs) : fundos imobiliários norte-americanos que permitem a exposição ao mercado de imóveis;

: fundos imobiliários norte-americanos que permitem a exposição ao mercado de imóveis; ETFs: fundos que replicam o desempenho de índices de mercado.

Se o seu interesse for em criptomoedas, como o Bitcoin, será necessário utilizar uma exchange especializada.

Documentos necessários para investir no exterior

O processo de abertura de conta em uma corretora estrangeira é simples, mas requer alguns documentos. Normalmente, são solicitados:

Cópia do passaporte : para comprovar a identidade;

: para comprovar a identidade; CPF : exigido de cidadãos brasileiros;

: exigido de cidadãos brasileiros; Comprovante de residência : para confirmar seu endereço atual;

: para confirmar seu endereço atual; Formulário W-8BEN : um documento emitido pelo IRS (órgão fiscal dos EUA) para estrangeiros, que evita a dupla tributação sobre seus investimentos;

: um documento emitido pelo IRS (órgão fiscal dos EUA) para estrangeiros, que evita a dupla tributação sobre seus investimentos; Declaração de Imposto de Renda : para confirmar sua situação fiscal no Brasil;

: para confirmar sua situação fiscal no Brasil; Informações sobre o empregador: algumas corretoras pedem esses dados para verificar sua fonte de renda.

Com esses documentos em mãos, você estará preparado para abrir sua conta e acessar mercados internacionais com segurança, diversificando sua carteira e potencializando seus retornos financeiros.