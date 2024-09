Quanto rendem R$ 10 mil em ETFs americanos?

Os ETFs (Exchange-Traded Funds) surgiram ainda na década de 1980 nos Estados Unidos como uma opção no mundo dos investimentos, ganhando popularidade rapidamente e consolidando-se como um elemento fundamental nas carteiras dos investidores.

ETFs são fundos negociados em bolsa, funcionando de maneira semelhante aos fundos de investimento convencionais, mas com uma vantagem decisiva: suas cotas podem ser compradas e vendidas como ações, diretamente no mercado.

Isso proporciona maior liquidez e acessibilidade, além de permitir que os investidores adquiram uma cesta diversificada de ativos a um custo mais baixo.

Vantagens dos ETFs

Diversificação da sua carteira

Um dos principais atrativos dos ETFs é a diversificação que eles oferecem. Com a compra de um único ETF, o investidor tem exposição a diversos ativos, como ações, títulos e commodities, o que reduz o risco e aumenta as oportunidades de retorno. Acesso a diversos mercados

ETFs proporcionam acesso a mercados que muitas vezes seriam difíceis ou caros de alcançar diretamente, como ações internacionais, títulos de renda fixa, criptomoedas, entre outros, tudo isso por meio de uma única transação. Flexibilidade e liquidez

Como são negociados em bolsa, os ETFs podem ser comprados e vendidos ao longo do dia, o que dá aos investidores maior flexibilidade em suas operações, semelhante à negociação de ações. Dividendos atrativos

Muitos ETFs americanos distribuem dividendos regulares, o que oferece aos investidores a possibilidade de obter uma renda passiva em dólares, complementando os ganhos de valorização do capital. Custos reduzidos

Os ETFs geralmente possuem taxas de administração menores em comparação com os fundos de investimento tradicionais, e isso faz com que sejam uma opção mais econômica para investidores que buscam otimizar seus custos.

Por que investir em ETFs americanos?

Embora o mercado brasileiro de ETFs tenha evoluído, ainda é limitado, com menos de 100 opções disponíveis. Em contraste, o mercado americano é amplamente diversificado, oferecendo mais de 3.000 ETFs aos investidores.

Além disso, o mercado americano é o maior e mais líquido do mundo, tornando-se uma escolha estratégica para quem deseja expandir suas oportunidades de investimento.

O crescimento dos ETFs nos Estados Unidos é impressionante. De acordo com a Statista, o mercado de ETFs no país cresceu de US$ 204 bilhões em 2003 para mais de US$ 8 trilhões até o final de 2023. Esse cenário oferece aos investidores acesso a uma vasta gama de setores e mercados globais.

Simulação: quanto renderiam R$ 10 mil em ETFs americanos?

Para ilustrar o potencial dos ETFs, a plataforma Nomad, que oferece serviços financeiros globais para brasileiros, realizou uma simulação de quanto R$ 10 mil investidos em três ETFs americanos renderiam ao longo de 1, 5 e 10 anos. Veja os resultados:

ETF TFLO R$ 11.637,77 em 1 ano R$ 16.058,96 em 5 anos R$ 26.584,42 em 10 anos



ETF IVV R$ 13.311,11 em 1 ano R$ 34.708,39 em 5 anos R$ 87.713,54 em 10 anos



ETF AOK R$ 12.014,27 em 1 ano R$ 18.829,50 em 5 anos R$ 35.061,99 em 10 anos



Esses dados reforçam o atrativo de investir em ETFs americanos, combinando o potencial de diversificação, acessibilidade e rentabilidade em um dos mercados mais dinâmicos do mundo.