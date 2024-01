Previdência privada passa a ter novas regras de tributação; entenda o que muda para o investidor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei 14.803 de 10 de janeiro de 2024, que permite aos participantes e assistidos de planos de previdência privada escolherem o regime de tributação no primeiro resgate dos valores. A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 11.

A nova lei altera a Lei anterior nº 11.053 de 29 de dezembro de 2004 que vigorava até o momento e só dava a opção de escolher o regime de tributação no momento da contratação do plano, não podendo alterar posteriormente. Com a mudança, os beneficiários poderão analisar no momento do resgate dos valores qual dos dois regimes de tributação será mais vantajoso, progressivo ou regressivo, além de seguir podendo optar durante a contratação da previdência.

O que muda para o investidor?

A nova regra é válida para investidores que contratam planos de benefícios operados por entidade de previdência complementar, por sociedade seguradora ou em Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi). A principal mudança se dá na escolha entre o regime de tributação progressiva e a regressiva.

A diferença entre eles é que o regime de tributação progressiva dos valores da previdência complementar estabelece as mesmas alíquotas da tabela do Imposto de Renda (IR) de acordo com a renda, ou seja, as taxas variam de acordo com o valor resgatado naquele momento, de 0%, 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5%. Já o regime regressivo começa com uma alíquota de 35% e de dois em dois anos, reduz 5% até o limite de 10% em 10 anos.

Tabela progressiva do IR em 2024

Base de Cálculo (R$) Alíquota Parcela a Deduzir do IR (R$) Até 2.112,00 isento isento De 2.112,01 até 2.826,65 7,50% 158,4 De 2.826,66 até 3.751,05 15% 370,4 De 3.751,06 até 4.664,68 22,50% 651,73 Acima de 4.664,68 27,50% 884,96

Samir Choaib, advogado tributarista, sócio do “Choaib, Paiva e Justo Advogados Associados”, destaca que as mudanças são muito positivas, já que agora o investidor pode fazer essa opção mais para frente.

“Por exemplo, uma pessoa contrata um plano de previdência privada e opta por ir no regime regressivo, já que só pagará 10% no final dos 10 anos. Mas se em menos de dois anos ela precisar do resgate por algum motivo, ela pode mudar para o regime progressivo, porque ela pagará 27,5% ao invés dos 35% que é o valor dos primeiros dois anos no regressivo”, explica Choaib.

O especialista ainda comenta: “Essa possibilidade de opção é muito boa e facilita muito. O regime regressivo é geralmente bom para quem tem valores mais altos e irá demorar para resgatar, não é um dinheiro a curto prazo. Para aqueles que têm valores mais baixos, que na tabela do IR ficará abaixo da alíquota de 27,5% ou que vai precisar do dinheiro a curto baixo, o progressivo é melhor. Mas agora o investidor não precisa decidir antes.”

Simulador de previdência

A EXAME Invest lançou um simulador de previdência para auxiliar quem deseja investir em plandos de previdência complementar. Por meio de uma série de perguntas, como qual o valor mensal que o investidor pode alocar e se o objetivo dele é de curto, médio ou longo prazo, a ferramenta calcula quanto o investidor pode ter de rendimento no futuro.

O simulador também sugere uma carteira recomendada que mostra a divisão ideal do investimento por tipos de produto, como renda fixa ou variável, de acordo com as respostas anteriores do investidor. Além disso, a ferramenta também mostra quanto que o valor ficaria acima do CDI e da poupança, e quanto renderia em um cenário otimista, pessimista e esperado.

