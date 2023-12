Ibovespa em 2024: bolsa deve chegar em 141 mil pontos, diz BB Investimentos

A equipe de analistas do BB Investimentos projeta que Ibovespa chegará a 141 mil pontos no final de 2024, o que representa uma valorização de 12%, frente ao patamar atual. Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 11, o BB afirma que o Ibovespa reúne condições para oferecer um dos maiores retornos entre as classes de ativos em 2024.

"Não apenas pelo nível elevado de desconto frente a bolsas de economias centrais e de países emergentes, mas pelo impulso que o ambiente de política monetária no Brasil e no exterior podem proporcionar. Continua vigente nossa abordagem que privilegia qualidade dos resultados entre as indicações, mas alertamos os investidores para que acompanhem as teses mais cíclicas."

O BB afirma que o ambiente global segue complexo, com perda de dinâmica de crescimento. E isso sugere menor visibilidade em relação aos resultados esperados para as companhias mais expostas às commodities. Em contrapartida, esse contexto pode ser benéfico para a redução dos rendimentos dos treasuries americanos, promovendo maior apetite a ativos de risco globalmente.

Para o BB, os impulsos da bolsa em ciclos de corte de juros passam por dois estágios: o primeiro, imediato, mais atrelado à redução gradativa do custo de capital das companhias, acompanhado ao longo de 2023, e o segundo, mais de longo prazo, vinculado à descompressão dos resultados financeiros das empresas e embalado por um maior apetite do mercado de crédito, cenário base para o ano que vem.

Ibovespa até 153 mil pontos

O preço-alvo do Ibovespa em 141 mil pontos para o final de 2024 considera um contexto menos arrojado de expansão de resultados para os segmentos de commodities.

Em um cenário mais otimista, a dinâmica de preços do petróleo e minério de ferro contribuem para resultados mais fortes das companhias e o quadro de política monetária evolui positivamente sem sobressaltos. Nesse contexto, O BB projeta o índice com um valor de 153 mil pontos.

Já em um cenário mais pessimista, caso as expectativas se frustrem, a resultante do modelo aponta para 132 mil pontos, o que levaria a um prêmio de risco de equity negativo.

16 ações para investir em 2024

Os analistas indicaram 16 ações para investir no próximo ano; veja abaixo:

Ação Preço-alvo dez/2024 Potencial de valorização B3 (B3SA3) R$ 15,60 17,40% BTG Pactual (BPAC11) R$ 38,20 12,30% Cyrela (CYRE3) R$ 29 26,10% Direcional (DIRR3) R$ 26,90 35,50% Grupo Mateus (GMAT3) R$ 8 21,60% Itaú Unibanco (ITUB4) R$ 35,20 11,30% Jalles Machado (JALL3) R$ 12,50 61,10% JBS (JBSS3) R$ 32 35,60% Lojas Quero Quero (LJQQ3) R$ 5,60 2,90% Magazine Luiza (MGLU3) R$ 3,70 63,70% Petrobras (PETR4) R$ 42 25,70% Sabesp (SBSP3) R$ 76,50 12,60% ISA CTEEP (TRPL4) R$ 32,50 28,50% Vale (VALE3) R$ 94 29,50% Vibra Energia (VBBR3) R$ 27,50 25,10% WEG (WEGE3) R$ 40 13,10%

