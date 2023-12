Ibovespa agora: bolsa abre em queda em semana de decisões monetárias

O Ibovespa inicia uma das últimas semanas mais agitadas do mercado financeiro do ano em baixa. Nesta segunda-feira, 11, o índice iniciou o pregão com recuo de 0,32%. Tanto por aqui quanto pelo resto do mundo, investidores aguardam pela Super Quarta, que trará as decisões monetárias dos Estados Unidos e do Brasil.

Antes da abertura do mercado, o Boletim Focus mostrou que as expectativas para a inflação brasileira para 2023 saíram de 4,54% para 4,51%. Um mês antes, a mediana era de 4,59%. Além disso, também houve mudanças nas projeções para o indicador no final do ano que vem, indo de 3,92% para 3,93%.

Mas os números realmente mais aguardados pelo mercado são das taxas de juros dos EUA e do Brasil que serão anunciados na quarta-feira, 13. As apostas dos investidores dão conta de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) deve manter o atual percentual no intervalo entre 5,25% e 5,50% ao ano, enquanto o BC brasileiro deve prosseguir com o corte de 0,5 ponto percentual, passando a Selic de 12,25% para 11,75%.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,32%, aos 126.686 pontos.

Ainda ao longo da semana, o radar dos investidores também deve mirar nas movimentações em Brasília. Durante a manhã desta segunda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O chefe do Executivo deve tratar com a equipe assuntos referentes às votações de pautas econômicas. Isso porque é previsto para esta segunda a discussão do cronograma da reforma tributária. Já para quarta, está marcada a votação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pela comissão mista de orçamento (CMO).

Por fim, o radar corporativo começa a semana com a notícia de que o GPA (PCAR3) anunciou a intenção de fazer uma oferta de até R$ 1 bilhão, em um movimento que pode diluir a participação do Casino pela metade. O Grupo Pão de Açúcar atualmente é avaliado em R$ 1,17 bilhão. Na abertura do pregão, os ativos da varejista caíam quase 9%.

Outra empresa que iniciou o pregão em queda após notícias do último fim de semana é a Braskem (BRKM5), que teve uma das minas rompidas em Maceió (AL). Em nota, a companhia afirmou que a movimentação no solo foi registrada "em um local específico, dentro das áreas de serviço da companhia, nas proximidades da Av. Major Cícero de Goes Monteiro", que foi isolada preventivamente. Na abertura do pregão, as ações da companhia cediam mais de 2%.

Maiores altas do Ibovespa

Embraer (EMBR3): +1,30%

Magazine Luiza (MGLU3): +0,94%

SLC Agrícola (SLCE3): +0,91%

Maiores quedas do Ibovespa

Pão de Açúcar (PCAR3): -9,24%

CSN Mineração (CMIN3) : -3,50%

Braskem (BRKM5) : -3,60%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta segunda-feira. A moeda americana sobe 0,33%, a R$ 4,946. Na sexta, o dólar fechou em alta de 0,42%, cotado a R$ 4,929.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

