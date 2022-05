É hora de comprar ações de TI após queda de preços, diz Jefferies Group

Após as fortes quedas nas ações de tecnologia da informação este ano nos EUA, os estrategistas do Jefferies Group estão otimistas com empresas como IBM, Cisco Systems e Microchip Technology.

Eles elevaram sua estimativas para o S&P 500 IT Index para alta em nota na quarta-feira e disseram que as ações de TI oferecem uma oportunidade de compra.

A visão mais positiva reflete um alívio na força do dólar e nos spreads de crédito e, pelo menos temporariamente, nas condições financeiras. Além disso, eles notaram melhorias recentes tanto nos novos pedidos quanto na carteira de pedidos das empresas de TI.

Com as ações de crescimento desfavorecidas pelo aumento dos rendimentos de títulos e temores de uma desaceleração econômica, as ações de TI do S&P 500 caíram 21% este ano. A relação preço-lucro caiu para níveis vistos pela última vez nos primeiros dias da pandemia.

Uma “corrida por dinheiro”, com os investidores descontando alguns cenários extremos de taxas de juros, “foi mais do que refletido na compressão dos múltiplos de mercado”, segundo estrategistas da Jefferies liderados por Sean Darby.

Os estrategistas do Wells Fargo atualizaram seu portfólio de “Crescimento a Qualquer Preço” que inclui ações como Tesla, Zoom e DocuSign para neutro, dizendo que sua tese de baixa se esgotou.

“Debatemos internamente como e quando sair dessa tese de baixa”, escreveram os estrategistas do Wells Fargo liderados por Christopher Harvey. “Acho que a hora é agora”.