Para diversificar os investimentos e proteger o patrimônio em relação à volatilidade da economia brasileira e do real, alguns investidores optam por dolarizar seus investimentos – em outras palavras, escolhem investir fora do Brasil.

E quando se fala em investir fora do Brasil, o mercado de ações americano logo vem à mente.

Uma das principais bolsas de valores dos Estados Unidos é a Nasdaq, e é possível investir em empresas ali listadas mesmo morando no Brasil.

O que é a Nasdaq

A Nasdaq é a bolsa de valores eletrônica dos Estados Unidos e a segunda maior plataforma do mundo. Nela são negociados papeis das principais empresas de tecnologia, como Apple, Microsoft, Amazon, Meta (Facebook) e Google (Alphabet).

Criada em 1971, a Nasdaq sempre realizou seus pregões exclusivamente de forma eletrônica – e essa é uma das principais diferenças entre a Nasdaq e a NYSE, outra bolsa americana.

Além de reunir ações das gigantes da tecnologia, a Nasdaq atrai também organizações menores e com grande potencial de crescimento.

Hoje, além das gigantes de tecnologia já citadas, estão listadas na Nasdaq companhias como Adobe, Airbnb, Netflix, Starbucks e Tesla. Também estão na Nasdaq organizações mais tradicionais, como a Mondelez e a Pepsico, do setor de alimentação, e as farmacêuticas AstraZeneca e Sanofi.

Como investir na Nasdaq

Para os brasileiros interessados em investir na Nasdaq, é importante saber que isso deve ser feito por meio de uma corretora que irá intermediar as transações na bolsa americana.

Essa corretora pode ser dos Estados Unidos ou brasileira. Existem empresas no Brasil que fazem essa “ponte”, por meio de parcerias com organizações estrangeiras ou constituição no exterior. A maior vantagem de optar por uma corretora brasileira é em relação ao suporte dado ao investidor – feito por uma empresa nacional.

De todo modo, é importante lembrar que, antes de começar a investir na bolsa de valores, seja ela qual for, o investidor deve estar ciente sobre qual é o seu perfil de investidor. Alguns questionários online podem ajudar a descobrir qual é o seu perfil de investidor.

Isso é importante porque o investimento em bolsa é um investimento em renda variável e, por isso, tem riscos mais elevados do que a renda fixa. Então, é fundamental considerar a sua tolerância a risco antes de decidir comprar ações – seja no Brasil ou no exterior.

De forma geral, o investimento em bolsa costuma estar mais alinhado ao longo prazo, pela diluição dos riscos.

Se a decisão for por investir em bolsa, vale saber que a Nasdaq tem cerca de 3.400 empresas listadas. Juntas, elas somam um valor de mercado de US$ 25 trilhões, segundo dados da Statista.

É possível comprar ações dessas empresas ou investir em ETFs (exchange traded funds), que são fundos de investimento que replicam o desempenho de um determinado índice do mercado financeiro.

No caso da Nasdaq, os principais índices são: