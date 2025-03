Como o Sicredi está virando o jogo para empreendedoras no Brasil

No Brasil, quase metade das empreendedoras são chefes de família, segundo o Sebrae. Mas, mesmo estando à frente dos negócios, muitas ainda enfrentam barreiras como dificuldade de acesso ao crédito e falta de capacitação técnica. Para mudar esse cenário, o Sicredi aposta em uma fórmula que combina soluções financeiras, educação empreendedora e relacionamento próximo.

Um exemplo disso é o Curso Mulher Empreendedora, disponível gratuitamente no hub social Sicredi na Comunidade. O programa foca em gestão e liderança para micro e pequenas empresas e já formou 1,2 mil mulheres na versão digital e 200 na etapa presencial, realizada em cooperativas de todo o país.

Além disso, a plataforma de cursos do Sicredi disponibiliza mais de 50 formações gratuitas, em temas como cooperativismo, gestão, social media e análise de dados, com direito a certificação.

O impacto direto dessas iniciativas pode ser visto em histórias como a de Cheyenne Garcia, de Nova Granada (SP), que encontrou no empreendedorismo uma forma de diversificar sua atuação como veterinária. Com o apoio do Sicredi, ela abriu uma loja de moda country, conciliando paixão e identidade local.

“Decidimos abrir uma loja com a nossa cara. Estamos indo para o segundo ano de operação e queremos crescer mais. Quando conheci o Sicredi, percebi as diversas facilidades para empreendedoras. Precisei de um financiamento e o processo foi ágil, rápido e sem burocracia”, conta.

Captação para impulsionar negócios liderados por mulheres

O Sicredi também direciona recursos para estimular o crescimento das empreendedoras. Em 2024, a instituição captou US$ 297 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão) junto ao CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, e à JICA, agência de cooperação japonesa. O valor está sendo destinado a negócios comandados por mulheres e a regiões com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

O impacto já aparece nos números: só em 2024, mais de R$ 14 bilhões foram liberados para empresas lideradas por mulheres, um aumento de 28% em relação ao ano anterior.

Mais mulheres na liderança e no cooperativismo

O incentivo à presença feminina não se limita aos financiamentos e qualificações. Desde 2020, o Comitê Mulher do Sicredi atua para estimular a equidade de gênero no cooperativismo e já está presente em quase metade das cooperativas da instituição. Com mais de 4 mil participantes, o programa tem refletido diretamente na representatividade feminina em cargos de liderança.

A participação de mulheres na coordenação de núcleos das cooperativas cresceu de 23% para 32%, enquanto a presença nos conselhos administrativos subiu de 16% para 21%.

O diferencial do Sicredi: proximidade e impacto local

Com presença em mais de 2,8 mil cidades brasileiras, o Sicredi é a única instituição financeira fisicamente presente em mais de 200 municípios. Esse modelo de proximidade gera impacto direto no desenvolvimento das regiões. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), cidades com cooperativas de crédito registram, em média, 10% mais PIB per capita e 15% mais empregos.

“Nosso diferencial é conhecer a realidade local e entregar um atendimento mais consultivo, que entende as oportunidades da região e contribui efetivamente para as necessidades das empreendedoras”, explica Stella Fraiha Franca, superintendente de Negócios PJ do Sicredi.

Atualmente, 30% das empresas associadas ao Sicredi são lideradas por mulheres. Essa base cresceu 18% no último ano, impulsionada por ações com foco no empreendedorismo feminino realizadas por nossas cooperativas nas diversas regiões do país.

“O caminho das mulheres no empreendedorismo ainda é mais desafiador, seja pela sobrecarga com a rotina familiar, seja pela falta de apoio no início do negócio. Investir nos sonhos de nossas associadas, empreender e gerar impacto positivo, crescendo com as comunidades de forma sustentável são os propósitos do Sicredi. Por isso, apostamos em um modelo de relacionamento próximo que vai além do crédito, entendendo a realidade das empreendedoras, oferecendo soluções personalizadas, capacitações e atendimento consultivo”, conclui Franca.