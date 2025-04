Mega-Sena 2847 sorteia R$ 45 milhões: quanto rende na poupança?

A Mega-Sena, a principal loteria do Brasil, é conhecida por seus prêmios expressivos e pela frequência de sorteios que acontecem três vezes por semana – terças, às quintas e aos sábados.

No concurso 2847, o prêmio estimado é de R$ 45 milhões, valor que pode ser suficiente para mudar a vida de qualquer ganhador. Para participar, o apostador deve escolher de seis a 15 números entre 60 disponíveis. Quanto mais números, maior o valor da aposta, mas também maiores as chances de ganhar.

Os sorteios são realizados pela Caixa Econômica Federal, e o prêmio é pago de acordo com a quantidade de acertos, com o prêmio principal sendo destinado aos que acertam os seis números sorteados.

Contudo, mesmo com a tentadora perspectiva de ganhar milhões, é essencial planejar o que fazer com o valor. Investir a quantia de forma inteligente é uma maneira mais segura e eficaz de garantir estabilidade financeira a longo prazo. Veja quanto o valor rende na poupança.

Quanto rende o prêmio na poupança?

Caso o ganhador decida investir os R$ 45 milhões na poupança, o rendimento mensal será de aproximadamente R$ 303 mil. Esse cálculo leva em conta a rentabilidade da poupança atual, que segue as regras da Taxa Referencial (TR) e varia de acordo com a taxa Selic.

Considerando a Selic a 14,25% ao ano, o rendimento da poupança é de 0,5% ao mês. Ou seja, ao deixar o valor investido por 12 meses, o prêmio renderia cerca de R$ 3,63 milhões ao longo do ano, o que equivale a um rendimento mensal de R$ 303 mil.

Esse valor pode ser atrativo para quem busca segurança, pois a poupança tem a vantagem de ser isenta de Imposto de Renda e com liquidez imediata, ou seja, o dinheiro pode ser sacado a qualquer momento. No entanto, a rentabilidade desta aplicação tende a ser mais baixa se comparada a outros investimentos de renda fixa.

Outras opções de renda fixa para investir

Embora a poupança seja uma escolha simples e segura, existem outras alternativas de renda fixa que podem oferecer retornos mais elevados. Duas dessas opções são o CDB (Certificado de Depósito Bancário) e o Tesouro Selic, que também são recomendados para quem busca baixo risco e rentabilidade superior à da poupança.

O CDB é um título emitido por bancos e pode ser uma alternativa interessante para quem deseja investir grandes quantias, como no caso do prêmio da Mega-Sena. Dependendo do banco e da modalidade escolhida, o rendimento pode variar entre 100% e 120% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), o que, considerando a Selic atual, garante uma rentabilidade em torno de 14,25% ao ano.

O CDB também oferece liquidez diária ou pós-fixada, dependendo da opção, mas atenção: bancos menores podem oferecer taxas mais atrativas, embora o risco também seja maior. Além disso, a tributação do Imposto de Renda segue a tabela regressiva, que vai de 22,5% a 15%, conforme o tempo do investimento.

Já o Tesouro Selic é uma alternativa conservadora e mais líquida, pois seus títulos são garantidos pelo Governo Federal. Ele é indicado para quem quer garantir rentabilidade superior à da poupança, com a segurança do backing governamental.

A rentabilidade do Tesouro Selic é próxima à Selic, com a liquidez diária, o que permite que o investidor resgate o dinheiro a qualquer momento, sem perder a rentabilidade acumulada. Esse investimento tem tributação de Imposto de Renda também na tabela regressiva, e a rentabilidade pode ser ajustada dependendo da variação da taxa Selic.

Por que você deve saber disso?

Com a possibilidade de ganhar um prêmio de R$ 45 milhões, é importante entender não só a oportunidade que esse valor representa, mas também como aproveitar melhor esse montante a longo prazo. A poupança, embora ofereça facilidade e segurança, pode não ser a melhor alternativa para quem quer maximizar o valor recebido.

O CDB e o Tesouro Selic são opções que, com a orientação correta, podem garantir maior rentabilidade com baixo risco, mantendo a liquidez necessária para o novo milionário.

Portanto, planejar o uso do prêmio, optando por investimentos mais rentáveis, pode ser uma escolha mais inteligente, trazendo resultados financeiros vantajosos a longo prazo.