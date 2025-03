Repis Cidadão: como acessar a plataforma que permite saque do antigo Fundo PIS/Pasep

A partir desta sexta-feira, dia 28, serão liberados os saques do antigo PIS/Pasep, extinto em 2020. O trabalhador — ou seu beneficiário legal, em caso de falecimento do titular — poderá verificar se há dinheiro a ser sacado, referente a antigas cotas, através da plataforma Repis Cidadão.

A medida contempla trabalhadores que atuaram com carteira assinada ou foram servidores públicos entre 1971 e 1988. Mais de 10 milhões de brasileiros têm R$ 26,3 bilhões esquecidos na conta do antigo fundo, segundo dados do Ministério da Fazenda.

Estima-se que o saldo médio disponível para saque seja de R$ 2,8 mil por pessoa, mas o montante varia conforme o tempo trabalhado e o salário recebido na época. Os valores estão corrigidos pela inflação.

Como acessar o Repis Cidadão

Para entrar no Repis Cidadão, o trabalhador ou herdeiro precisará ter conta no portal Gov.br, que deve ser do nível prata ou ouro. A plataforma unificará as informações para a retirada do dinheiro, com orientações específicas para herdeiros ou beneficiários legais.

Acesse o site do Repis (repiscidadao.fazenda.gov.br)

Selecione a opção "entrar com Gov.br" e faça o login

De forma automática surgirá uma tela com a consulta do ressarcimento do PIS/Pasep. É preciso informar os números do CPF e do NIS (PIS/Pasep)

Clique em "pesquisar". O resultado ficará disponível na tela.

Em caso de problemas com a plataforma do Repis, também é possível encontrar o valor do saldo diretamente no aplicativo Gov.br.

Acesse o aplicativo e realize o login

Digite "consultar saldo de cotas PIS/Pasep" na barra de pesquisa

Clique no endereço encontrado

Clique no ícone de "iniciar", disponível em um fundo verde. A página inicial do sistema de ressarcimento abrirá automaticamente

Calendário do Repis Cidadão

O calendário completo de pagamentos foi disponibilizado pela Caixa.

Calendário de pagamento do ressarcimento

O pagamento dos valores será realizado conforme o calendário de datas abaixo, de acordo com o prazo de solicitação do beneficiário:

✅ Solicitações realizadas até 28/02/2025 : Recebe em 28/03/2025 (sexta-feira)

: (sexta-feira) ✅Solicitações realizadas até 31/03/2025 : Recebe em 25/04/2025 (sexta-feira)

: (sexta-feira) ✅Solicitações realizadas até 30/04/2025 : Recebe em 26/05/2025 (segunda-feira)

: (segunda-feira) ✅Solicitações realizadas até 31/05/2025 : Recebe em 25/06/2025 (quarta-feira)

: (quarta-feira) ✅Solicitações realizadas até 30/06/2025 : Recebe em 25/07/2025 (sexta-feira)

: (sexta-feira) ✅Solicitações realizadas até 31/07/2025 : Recebe em 25/08/2025 (segunda-feira)

: (segunda-feira) ✅Solicitações realizadas até 31/08/2025 : Recebe em 25/09/2025 (quinta-feira)

: (quinta-feira) ✅Solicitações realizadas até 30/09/2025 : Recebe em 27/10/2025 (segunda-feira)

: (segunda-feira) ✅Solicitações realizadas até 31/10/2025 : Recebe em 25/11/2025 (terça-feira)

: (terça-feira) ✅Solicitações realizadas até 30/11/2025 : Recebe em 26/12/2025 (sexta-feira)

: (sexta-feira) ✅Solicitações realizadas até 31/12/2025: Recebe em 26/01/2026 (segunda-feira)

Como solicitar os recursos?

A solicitação pode ser feita através do Aplicativo FGTS, que é o meio mais rápido e conveniente. Para isso, o trabalhador deve acessar o app, realizar o login e procurar pela opção “Ressarcimento PIS/Pasep”. O sistema guiará o usuário a anexar os documentos necessários diretamente pelo aplicativo. 📲

Além disso, é possível solicitar o ressarcimento nas agências da CAIXA. O trabalhador ou beneficiário deverá apresentar um documento oficial de identificação. Para os beneficiários de titulares falecidos, é necessário apresentar certidão de dependentes habilitados à pensão por morte ou autorização judicial.

A CAIXA realizará a análise das solicitações de ressarcimento e, uma vez aprovadas, enviará os dados ao Ministério da Fazenda. Os valores serão corrigidos com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) e pagos diretamente na conta bancária do solicitante, seja uma conta poupança da CAIXA ou uma conta poupança social digital.

O pagamento está condicionado à disponibilidade orçamentária anual da União. Se não houver recursos suficientes no orçamento do ano vigente, os valores serão pagos no ano seguinte, com a devida correção.

Como sacar os valores?

Os pagamentos serão realizados por meio de crédito em conta bancária da CAIXA, que pode ser uma Poupança CAIXA, Conta Corrente CAIXA, ou uma Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela CAIXA. Para movimentar a conta CAIXA Tem, é necessário utilizar o Aplicativo CAIXA Tem, que permite realizar transferências, pagar contas e até fazer compras com cartão de débito virtual.