B3 lança índice de renda fixa baseado em debêntures incentivadas com IPCA

A B3, a bolsa de valores brasileira, anunciou nesta segunda-feira, 10, o lançamento de um novo índice de renda fixa, o Índice de Debêntures Ultra Qualidade IPCA B3 (IDEB Ultra IPCA B3).

O índice será composto por debêntures incentivadas com remuneração vinculada ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), mais spread, e busca representar o desempenho médio desses ativos no mercado. Essas debêntures são emitidas por empresas com o intuito de financiar projetos de infraestrutura, como iluminação pública, mobilidade urbana e saneamento básico, e oferecem aos investidores benefícios fiscais, como a isenção de Imposto de Renda sobre os lucros, conforme a Lei 12.431/2011.

O novo índice terá uma carteira composta por 20 ativos, provenientes de 13 emissores, e será rebalanceado mensalmente. Os critérios para seleção incluem a elegibilidade dos ativos como depósito em garantia pela Câmara B3 e a exigência de que os títulos tenham remuneração composta por IPCA mais spread. As debêntures selecionadas também devem estar alinhadas com a agenda de eventos financeiros e apresentar um prazo de vencimento superior a um mês na data do rebalanceamento.

“O lançamento deste novo índice reflete nosso compromisso em atender às demandas dos investidores, ampliando as opções de portfólio no segmento de renda fixa”, afirmou Ricardo Cavalheiro, superintendente de Índices da B3. O lançamento ocorre após a bolsa ter criado, em fevereiro de 2024, um índice similar, mas com remuneração baseada em DI (depósito interbancário).

A B3 tem consolidado sua posição como principal provedora de índices financeiros no Brasil. Em 2024, a bolsa já lançou sete novos índices, sendo seis derivados do Ibovespa, com o objetivo de proporcionar mais alternativas de investimento ao público. A expectativa é que o IDEB Ultra IPCA B3 ajude a atrair novos investidores interessados em debêntures incentivadas e seus benefícios fiscais.

Objetivos do índice e composição da carteira

A carteira teórica do índice será ponderada pelo valor de mercado das debêntures, levando em consideração as quantidades de mercado dos títulos durante sua vigência. O índice reflete o retorno total dos ativos, que têm prazo médio superior a 720 dias corridos. Além disso, o rebalanceamento mensal permitirá a atualização constante da composição do índice, ajustando-o às mudanças do mercado.