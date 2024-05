Além de Taesa (TA?EE11) e Auren (AURE3): especialista revela os dividendos mais atrativos do setor

Pelos yields atrativos dos últimos anos, Auren (AURE3) e Taesa (TAEE11) estão sempre no radar dos investidores quando se trata de dividendos.

No entanto, para o analista Ruy Hungria, a “mina de ouro” não está nessas companhias, mas em outra ação do setor elétrico com potencial de aumentar substancialmente os dividendos nos próximos trimestres.

Taesa: dividendos com os dias contados?

A Taesa anunciou na última quarta-feira (9) proventos no valor de R$ 0,42 por unit TAEE11, e uma mudança na política de dividendos, que agora passa a ser atrelada ao resultado regulatório.

Segundo Hungria, a notícia é positiva para a saúde financeira da companhia. “Os resultados regulatórios têm maior relação com a geração de caixa, e previnem um eventual descasamento. Além disso, mostra uma preocupação maior da gestão na geração de caixa em um momento que a companhia aumenta seus investimentos.”

Por outro lado, essa maior disciplina também pode acarretar em uma redução dos dividendos distribuídos aos acionistas nos próximos trimestres.

“Entendemos que os elevados dividendos distribuídos precisariam ser revistos em algum momento, dada a proximidade do fim de algumas concessões importantes, lotes arrematados recentemente com retornos pressionados e aumento da necessidade de investimentos nos próximos anos. Esse pode ser o primeiro passo nessa direção”, avaliou Ruy.

Dadas as perspectivas, o analista reitera a recomendação neutra para as ações da Taesa.

Auren: ações não estão em bom ponto de entrada?

No caso da Auren (AURE3), o analista afirma que, apesar do dividend yield interessante, os múltiplos da ação não estão atrativos. “Por 16x preço/lucros, temos outra preferência”.

Além disso, Hungria destaca os últimos trimestres “não tão bons” da companhia. “Inclusive no 1T24, os números vieram abaixo das estimativas”, afirma.

No balanço divulgado na terça-feira (7), a Auren reportou um recuo de -1,2% na receita líquida na comparação anual, para R$ 1,4 bilhão, além de um aumento de custos que impactaram a margem bruta em -2,7 p.p..

Veja qual é a ação do setor elétrico que está barata e deve multiplicar dividendos

Por outro lado, o analista vê uma ação do setor elétrico em franco crescimento, com potencial de melhora de resultado e de lucro. “Com isso, estou falando também da melhora na capacidade de pagar dividendos”.

Essa companhia pagou recentemente dividendos que chegaram a R$ 2,43 por ação. Mas, segundo Hungria, esse é só o começo de uma trajetória de melhora.

“É uma empresa que negocia a menos de 6x Valor da Firma/Ebitda, tem bons níveis de dividend yield e tendência de melhora de resultados à frente”.

Segundo o analista, a grande vantagem dessa empresa é que, além dos dividendos crescentes, o valuation atrativo permite que o investidor ganhe capital com a valorização das ações.

Essa ação do setor elétrico, inclusive, está na carteira das cinco melhores ações da bolsa para buscar dividendos, segundo a Empiricus Research.

Veja as cinco melhores empresas para buscar dividendos – essa ação do setor elétrico está incluída

Todos os meses, os analistas da Empiricus Research reúnem as melhores ações para os investidores que buscam uma renda extra com dividendos em um relatório exclusivo.

A boa notícia é que o relatório de maio está disponível a todos os investidores interessados, como uma cortesia da Empiricus Research.

No documento, você vai encontrar a tese de investimento nessa companhia do setor elétrico, e mais:

Em uma siderúrgica com dividend yield e valuation atrativos;

Uma companhia do setor de construção civil ;

Uma empresa do agronegócio que paga bons dividendos; e

Uma ação do setor financeiro extremamente descontada e que paga proventos regularmente.

Vale destacar que, apesar de ser um portfólio voltado para dividendos, a ideia da carteira é unir empresas que pagam proventos e, ao mesmo tempo, estão em bom ponto de entrada.

A partir dessa premissa, todo o portfólio é montado em busca de encontrar ações que forneçam o equilíbrio perfeito entre proventos e ganho de capital.

“São empresas com balanço sólido, que geram muito caixa e são relativamente baratas.”

Você pode conferir as ações que compõem a carteira de dividendos de maio de forma 100% gratuita, como cortesia da Empiricus Research, empresa do grupo BTG Pactual.

Para isto, basta clicar aqui ou no botão abaixo e colocar o seu melhor e-mail para receber o relatório com as teses, o dividend yield esperado e o peso ideal de cada uma delas na carteira.

