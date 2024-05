Adeus, hora extra? Inteligência artificial pode acabar com o maior pesadelo dos executivos

Desperdiçar horas criando apresentações de PowerPoint que quase ninguém vai ler. Passar noites inteiras preenchendo planilhas de Excel com resultados que interessam a poucas pessoas. Sentir-se exausto revisando incontáveis relatórios que provavelmente serão esquecidos em poucas trocas de e-mail.

Esse é um trabalho cansativo (e bastante entediante), mas que faz parte da rotina de muitos profissionais – inclusive de executivos sêniores, que com frequência precisam se dedicar a tarefas operacionais por falta de mão de obra.

Mas essa rotina está com os dias contados. Isso porque a inteligência artificial pode colocar fim no maior pesadelo dos executivos: perder tempo com um trabalho monótono, repetitivo, sem valor e que não será lembrado por ninguém.

Essas 3 ferramentas de IA podem transformar sua carreira

De olho nisso, a EXAME elencou três ferramentas de inteligência artifical que podem automatizar e otimizar tarefas e rotinas corporativas. Confira abaixo.

Grammarly

Uma tarefa bastante comum no meio corporativo é a produção de relatórios. Seja para apresentar um resumo das atividades realizadas ou informar os resultados obtidos com elas, esse é um documento fundamental dentro das empresas, mas que muitas vezes exige mais tempo do que os funcionários têm.

Para acelerar esse processo, o Grammarly pode ser um aliado. Utilizando comandos de inteligência artificial, a ferramenta consegue verificar a gramática, ortografia e até mesmo eventuais plágios em textos de todos os tipos. Além disso, ela fornece sugestões personalizadas para melhorar a redação.

É uma ótima ferramenta para os profissionais que nunca encontram as palavras certas ⁠para escrever um e-mail mais complicado ou que com frequência sofrem para transmitir seu ponto de vista em um texto.

Dê adeus às tarefas monótonas: esse workshop de R$ 37 vai ensinar como incluir habilidades em IA no currículo; faça sua inscrição aqui

Fireflies

Que atire a primeira pedra quem nunca tentou anotar todas as informações de uma reunião e depois não conseguiu entender nada do que estava escrito.

A boa notícia é que ninguém mais precisa sofrer com esse problema. Isso porque as ferramentas de IA estão tão avançadas que realizam esse trabalho em segundos. É o caso do Fireflies, que é capaz de transcrever, resumir e analisar conversas de voz automaticamente e mais rápido que qualquer ser humano.

Ela serve tanto para os profissionais que não querem perder nenhuma informação em reuniões de negócios importantes, mas também para aqueles que não têm tempo para transcrever conversas de forma manual.

Beautiful.ai

Não é raro encontrar profissionais cujo maior medo é ter de montar uma apresentação no PowerPoint. Para eles, colocar as informações em um layout minimamente apresentável é uma tarefa quase impossível.

Mas o Beautiful.ai pode acabar com essa dor de cabeça. Por meio da sua inteligência artificial, a ferramenta faz sugestões de modelos inteligentes de apresentações, que não exigem dos usuários nenhum conhecimento de design.

"Basta adicionar o conteúdo e seus slides se adaptam como mágica", promete a plataforma. "Chega de redimensionar texto e imagens às duas da manhã. Cada escolha que você faz economiza tempo e resulta em um excelente design."

Sua carreira pode decolar se você dominar a IA – a habilidade mais requisitada pelo mercado; clique aqui e garanta vaga em workshop sobre IA

Domine a inteligência artificial (em todas as áreas da sua vida)

Que a inteligência artificial é o futuro todo mundo já sabe, mas o que pode não estar claro é que ela já faz parte do presente. E aqueles que dominarem a ferramenta vão sair na frente em todas as áreas da vida, inclusive na carreira.

De olho nessa tendência, a EXAME desenvolveu o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento composto por quatro aulas introdutórias ao MBA que prometem preparar profissionais para se tornarem verdadeiros especialistas em IA. As aulas serão apresentadas por Miguel Lannes Fernandes, pioneiro em tecnologia com uma trajetória marcada por inovações, e vão ao ar entre 10 e 17 de junho de forma 100% virtual.

Outra boa notícia é que não é necessário possuir conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades de programação – basta graduação completa em qualquer área de formação. Ao final das aulas, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo para adicionar o currículo.

🛒👀Não perca essa oportunidade: vagas para treinamento são limitadas. Se deseja fazer parte da futura geração de especialistas em IA, clique aqui