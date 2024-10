Latam reformula programa de fidelidade; veja o que muda

A Latam vai reformular seu programa de fidelidade, o Latam Pass. Hoje, com 48 milhões de usuários em toda a América Latina, o programa tem metade de seus clientes no Brasil.

"O programa é um pilar-chave dentro da companhia", explica Martin Holdschmidt, diretor-geral do Latam Pass desde 2021. De acordo com ele, o programa tem capacidade de aumentar a recorrência dos clientes dentro do ecossistema. "Agora, as mudanças vieram para simplificar as regras de uso, podendo gerar maior engajamento."

De forma geral, diz o diretor, a renovação do programa tem três frentes como foco: simplificar, personalizar e reconhecer cada transação efetuada.

As mudanças contemplam a inclusão de novos benefícios que poderão ser escolhidos pelos próprios clientes ao alcançarem objetivos de pontos qualificáveis entre uma categoria e outra, a extensão do prazo de validade dos pontos a cada voo realizado com a Latam, mais opções de acúmulo e resgate, categorias com qualificações mais simples e uma nova dinâmica para acúmulo de pontos qualificáveis.

A projeção da companhia é que a reformulação do programa de fidelidade amplie a concessão de benefícios para 50% a mais de clientes no Brasil, reduza a quantidade de pontos vencidos em pelo menos 29% e aumente em 20% a quantidade de pontos qualificáveis acumulados no Brasil.

As mudanças passam a ser implementadas em 1º de janeiro de 2025.

Novos benefícios entre categorias

Entre as principais mudanças do relançamento do Latam Pass está a introdução de uma nova forma de conquistar benefícios em substituição à atual, em que os clientes os recebem apenas ao alcançar uma nova Categoria Elite.

A partir de 1º de janeiro de 2025, conforme acumularem pontos qualificáveis e atingirem determinados objetivos dentro de cada categoria, serão ativados novos benefícios que poderão ser escolhidos pelo próprio cliente. Quanto mais o cliente acumular pontos qualificáveis Latam Pass, maior a quantidade de benefícios que ele poderá escolher.

A quantidade de pontos qualificáveis para alcançar os objetivos dentro de cada categoria e os benefícios ainda serão divulgados pela companhia.

Validade dos pontos: mais 36 meses a cada voo realizado

Também em janeiro de 2025 entra em vigor a nova política de vencimento de pontos Latam Pass, que oferecerá a possibilidade de o cliente ter pontos que não expiram à medida que seguir voando com a Latam.

O prazo de validade inicial dos pontos segue sendo de 24 meses, contados a partir do acúmulo. A mudança prevê, no entanto, que sempre que o cliente acumular pontos Latam Pass em voos com a companhia aérea, todos os demais pontos serão renovados automaticamente por mais 36 meses, contados a partir da data do voo.

Mais opções de acúmulo e resgate de pontos Latam Pass

A partir de janeiro de 2025, todos os serviços adicionais adquiridos junto à passagem aérea serão recompensados com pontos qualificáveis e pontos Latam Pass. Ou seja, se o cliente optar por adicionar à sua passagem produtos como embarque prioritário, upgrade de cabine, bagagem adicional, seleção de assento ou direito de alteração de voo no mesmo dia, será recompensado com pontos além daqueles a que o voo dá direito.

Além disso, os pontos Latam Pass acumulados poderão ser usados para resgatar serviços adicionais em voos da Latam. O primeiro deles, disponível a partir de janeiro de 2025, será o resgate com pontos de bagagem adicional. Outros serviços adicionais também poderão ser resgatados com pontos.

Qualificação mais simples para categorias Elite

As mudanças também garantem maior facilidade para que os clientes alcancem uma Categoria Elite.

Para isso, a partir de 1º de janeiro, a companhia eliminará a regra que exige um acúmulo mínimo de Pontos Qualificáveis em voos Latam. Isso significa que 100% dos Pontos Qualificáveis acumulados em voos Latam, de companhias aéreas parceiras ou em gastos com o cartão de crédito, serão considerados para dar acesso a uma nova Categoria Elite.

O programa passará a contar com quatro categorias Elite: Gold (a partir de 12 mil pontos qualificáveis), Platinum (a partir de 35 mil pontos qualificáveis), Black (a partir de 100 mil pontos qualificáveis) e Black Signature (a partir de 200 mil pontos qualificáveis). Essas categorias passam a ser alcançadas integralmente com pontos qualificáveis, eliminando a opção de qualificação por trechos.

Clientes da Gold Plus que atingirem a quantidade de pontos qualificáveis necessários para mantê-la em 2025 seguirão desfrutando dos benefícios da categoria até março de 2026. Clientes da Platinum que sofrerem downgrade (retroceder a categoria) também terão acesso aos benefícios da Gold Plus até essa data.

Nova mecânica para acúmulo de pontos qualificáveis

Para ampliar a quantidade de pontos qualificáveis acumulados em voos da Latam, novos multiplicadores foram implementados para oferecer maior compensação de acordo com a tarifa adquirida. No modelo atual, o multiplicador considera apenas se o voo é doméstico (valor da tarifa multiplicado por 2,5) ou internacional (valor da tarifa multiplicado por 6).

A partir de 1º de janeiro de 2025, as tarifas Economy Light e Standard oferecerão 20% a mais de pontos qualificáveis em voos domésticos. A pontuação adicional para as tarifas Economy Full, Premium Economy e Premium Business oferecerá 50% a mais de pontos qualificáveis.