O que é CDI e o que ele significa para seus investimentos?

CDI ou Certificado de Depósito Interbancário é uma das siglas mais usadas no mercado financeiro. Ele acompanha de perto a Taxa Selic, a taxa básica de juro da economia e é usado como um dos principais indicadores de rentabilidade para ativos de renda fixa.

O CDI é formado diariamente a partir da negociação entre bancos. No final do dia, as instituições financeiras precisam ter um valor mínimo em caixa e, quando isso não acontece, um banco empresta dinheiro com o outro e, para isso, emite um CDI, um título de dívida de curtíssimo prazo.

Nesse sentido, o CDI é muito parecido com o CDB, mas há uma diferença fundamental entre eles: o CDI não está disponível para investidores individuais, apenas para bancos.

Como o CDI afeta seu dinheiro

Mesmo não estando disponível para investidores, o CDI tem um impacto nos investimentos. Isso porque nesses empréstimos realizados entre os bancos, existe uma cobrança de juros, que usa a Selic como referência.

A média dessas taxas, por sua vez, reflete os juros praticados entre bancos e, por isso, virou uma referência para o restante do mercado financeiro.

Por isso, é bastante comum encontrar investimentos de renda fixa que indicam sua rentabilidade em um percentual do CDI, como 100% do CDI. Neste caso, a rentabilidade do investimento é exatamente a mesma da rentabilidade do CDI.

É essa taxa que também vai servir de referência para indicar como está a rentabilidade de um fundo de renda fixa.