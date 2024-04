MEC prorroga prazo para convocações da lista de espera do Fies; veja nova data

O Ministério da Educação (MEC) vai prorrogar o prazo do Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) do primeiro semestre deste ano. A notícia foi anunciada nesta sexta-feira, 26, após reclamação dos estudantes.

Alunos do ensino médio alegam que os erros do MEC no processo seletivo, que incluem falhas técnicas e demora excessiva para os anúncios da fila, estão atrapalhando a chamada de novos alunos pela lista de espera. O novo prazo para a lista de espera ficou marcado para 17 de maio.

Ao todo, são mais de 67 mil vagas para fechar contratos de empréstimo com o Fies. Os alunos destacam, ainda, que o sistema mostra a mesma pessoa aprovada em mais de uma opção de curso — o que é proibido pelo edital do Fies.

Prazo final do Fies

O prazo final do Fies termina no dia 30 de abril e o MEC já afirmou que "não vislumbra possibilidades de prorrogação". O período de "repescagem", diz o edital, termina também na próxima terça-feira.

A primeira lista de "repescagem" foi anunciada no dia 28 de março e a segunda somente no dia 18 de abril. Outros nomes não foram anunciados ou convocados.

O edital do programa de financiamento estudantil foi publicado no dia 7 de março, o que também atrasa o processo, na visão dos alunos. As falhas técnicas na plataforma do MEC são apontadas como o motivo de atraso.

A pasta chegou a aumentar o prazo para a etapa de conferência de dados pessoais justamente por causa das falhas técnicas.

Por que o Fies foi adiado em 2024?

Durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 16, o ministro Camilo Santana declarou que o adiamento no edital do Fies de 2024 acontece porque a pasta ainda está no processo de alteração das regras do programa de financiamento do governo federal.

Quem pode se inscrever no Fies?

Pode se inscrever no processo seletivo o candidato que participou do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ), a partir da edição de 2010, que tenha obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

O bolsista parcial do Programa Universidade Para Todos ( Prouni ) poderá participar do processo seletivo do Fies e financiar a parte da mensalidade não coberta pela bolsa, desde que se enquadre nas condições previstas no edital do processo seletivo vigente.

Como saber quais faculdades aceitam o Fies?

Para verificar as instituições e opções de vagas disponíveis, basta acessar o Portal Acesso Único, clicar no botão “Consultar oferta de vagas”. Serão exibidas as vagas disponíveis por:

Estado

Município

Nome do curso

Conceito do curso no MEC

Opcionalmente, é possível escolher a instituição de ensino e o local de oferta.

O que é o Fies?

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação, instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que visa conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao Programa.