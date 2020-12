O que são títulos do Tesouro Prefixados?

Título do Tesouro Prefixado é um título do Tesouro Direto que já possui rentabilidade definida no momento do investimento. O investidor sabe, na data da compra, exatamente qual será o rendimento no momento do vencimento do título.

O Tesouro Prefixado é um investimento de renda fixa garantido pelo governo federal, já que é emitido pelo Tesouro Nacional. Como o próprio nome já diz, sua taxa de juros é definida no ato da compra, diferentemente dos outros títulos do Tesouro Direto, cuja rentabilidade está atrelada a um indexador como a Selic e o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE.

Como possui uma taxa prefixada, este é um ativo indicado para o investidor que acredita que a taxa prefixada será maior que a taxa básica de juros e a inflação naquele mesmo prazo.

Quer saber mais? Conheça as recomendações de renda fixa da EXAME Research

Títulos do Tesouro Prefixado

Existem dois tipos de títulos de Tesouro Prefixado:

Tesouro prefixado: é a antiga Letra do Tesouro Nacional, a LTN. Este título tem 100% da sua rentabilidade prefixada e determinada no momento do investimento. Atualmente existe dois títulos em negociação:

Tesouro prefixado 2023

Tesouro prefixado 2026

Tesouro prefixado com juros semestrais: Esse ativo que era chamado de Nota do Tesouro Nacional Série F, ou NTN-F. Ele tem rentabilidade definida no momento da compra, mas com uma diferença relevante sobre a forma como se dá o pagamento. A cada seis meses, o investidor vai receber o pagamento dos juros. Existe um título em negociação atualmente: