Dona do Google sobe 10% na bolsa e valor de mercado chega a US$ 2 trilhões

As ações da Alphabet, controladora do Google, subiam 10% na tarde desta sexta-feira. Com isso, a companhia chegou ao valor de mercado de US$ 2 trilhões.

O mercado repercute o bom desempenho da companhia apresentado no fechamento do mercado de ontem. A empresa registrou lucro por ação de US$ 1,89, ultrapassando a expectativa de US$ 1,51 de analistas. A receita alcançou US$ 80,54 bilhões, também superando a previsão de US$ 78,59 bilhões.

O resultado foi puxado pelo Youtube, Search e Cloud. “Nossa liderança em pesquisa e infraestrutura em Inteligência Artificial e a presença global em IA nos posicionam bem para a próxima onda de inovação”, disse, Sundar Pichai, CEO da Alphabet, em comunicado publicado.

Com o forte resultado, a compahia anunciou que pagará dividendos pela primeira vez. O valor será de 20 centavos de dólar por ação.

