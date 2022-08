Veja quem deve pagar o licenciamento em São Paulo no mês de agosto

Os proprietários dos veículos registrados em São Paulo com placas de final 3 e 4 devem realizar o pagamento do licenciamento até o final do mês de agosto. O valor da taxa para licenciar o veículo é de R$ 144,86.

O licenciamento digital é realizado de maneira online. Desta maneira, o proprietário do veículo não precisa se deslocar mais até uma unidade de atendimento do Detran.SP ou do Poupatempo para emissão anual do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento de porte obrigatório que permite a circulação do veículo.

Após o pagamento da taxa de licenciamento e eventuais débitos no sistema bancário, estará disponível o download e impressão do CRLV-e, que deverá ser realizada em folha A4 branca, diretamente no portal do Detran.SP, Poupatempo, no aplicativo “CDT – Carteira Digital de Trânsito” do Governo Federal ou ainda no portal de serviços da SENATRAN (Secretaria Nacional de Trânsito).

Vale lembrar que deixar de licenciar o veículo é uma infração gravíssima e pode acarretar uma série de problemas para o condutor, como remoção do veículo ao pátio, multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O cronograma do Detran.SP é estabelecido conforme o número final da placa de identificação veicular. Veja abaixo: