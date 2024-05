Frente fria vai provocar geadas no RS e suavizar calor no Sudeste e Centro-Oeste; veja previsão

A massa de ar polar que se aproxima do Rio Grande do Sul vai derrubar as temperaturas de Porto Alegre e provocar geadas no estado, além de dar uma trégua nas chuvas. De acordo com previsão da Climatempo, a maior parte do estado terá sol até esta quarta-feira, 15, mas com frio mais intenso. Ao longo da semana, a frente fria também deve suavizar o calor e provocar precipitações em diversas regiões do país, que vinham enfrentando o tempo seco e as altas temperaturas.

Em Porto Alegre, as fortes chuvas deram uma trégua na segunda por conta dos efeitos da frente fria, mas devem retornar na quinta-feira, 16, com registros de precipitações na sexta, 17. Nesse intervalo, a cidade terá tempo seco e frio abaixo dos 10°C.

Em outras partes do estado, a temperatura pode cair ainda mais. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, de "Perigo", para queda nas temperaturas com declínio maior do que 5ºC em todo Grande do Sul, entre segunda e quarta-feira. O ar frio derruba a temperatura ainda em Santa Catarina e no Paraná. Veja abaixo:

Inmet lançou alerta laranja, de Perigo, de queda nas temperaturas — Foto: Reprodução/Inmet

O Inmet alertou para a possibilidade de ocorrência de geadas na porção mais ao sul do estado. Nessa área, a temperatura mínima deve ficar até 3°C e há risco leve de perda de plantações.

Área onde há rico de ocorrência de geada no Rio Grande do Sul — Foto: Reprodução/Inmet

Em Porto Alegre, nesta terça-feira, 14, os termômetros devem ficar entre 10°C e 16°C, de acordo com a previsão do Inmet. Já a madrugada da quarta-feira deve ser a mais fria do ano até agora para a cidade, com previsão de mínima de 7°C e máxima de apenas 15°C. "Poderá ocorrer um novo duplo recorde de baixas temperaturas na quarta", informa o Climatempo.

Na quinta-feira, quando também há possibilidade de geada na capital gaúcha, as temperaturas devem ficar entre 8°C e 17°C, com tendência de alta. Na sexta-feira, segundo o Inmet, as chuvas devem voltar, com pancadas isoladas.

Sudeste

De acordo com o MetSul, em São Paulo, o efeito será maior no Sul e no Leste do estado. Com isso, haverá um acentuado declínio da temperatura e uma quebra na sequência de semanas de calor fora do normal na cidade de São Paulo na terça e na quarta, mas não há previsão de muito frio. O ar quente retorna entre quinta e sexta para refrescar de novo no próximo fim de semana. Depois de um calor excepcional na segunda, o Rio de Janeiro terá um grande refresco entre terça e quartas com chuva. Em Minas Gerais, o calor prossegue.

Centro-Oeste

O começo da semana vai ser marcado por uma virada no tempo no estado de Mato Grosso do Sul. O deslocamento de uma frente fria próximo ao continente vai ajudar a entrada de ar frio e a umidade no território sul-mato-grossense. Com isso, as temperaturas devem ser reduzidas em boa parte do estado e também há possibilidade de chuva em algumas regiões. O Inmet emitiu alertas "Perigo" e "Perigo Potencial" para as quedas de temperatura, que também vão atingir o sul de Mato Grosso. A semana segue com altas temperaturas nas demais regiões.

Norte

Os maiores acumulados de chuva devem ocorrer no centro norte do Amazonas, oeste do Acre, Roraima, norte do Pará e do Amapá, com acumulados que podem superar 70 mm. Nas demais áreas, os volumes devem ser inferiores a 40 mm e em algumas localidades do Tocantins e sul do Pará, não há previsão de chuva. Todo o norte da região tem alerta para tempestades nos próximos dias.

Nordeste

A previsão é de chuvas em forma de pancadas que podem superar os 40 mm no norte dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e na faixa leste da região. Nas demais áreas, são previstos menores acumulados de chuvas. A região também tem alerta de "Perigo Potencial" devido às chuvas para o norte do Maranhão, Piauí e Ceará.