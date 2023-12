Ex-BBB que já ganhou mais de 65 vezes na loteria dá dicas para a Mega da Virada

Quem nunca se pegou pensando o que faria se ganhasse na loteria? Para muitos, a ideia de ganhar uma bolada pode parecer distante. Para a ex-BBB Paula Leite, já foi realidade diversas vezes. À EXAME Invest, a empresária revela que ganhou mais de 65 vezes na Lotofácil - isso só contando prêmios acima de R$ 1.000. O maior valor já ganho por ela foi R$ 3,2 milhões em setembro deste ano, quando ganhou a Lotofácil da Independência em um bolão de sua empresa de apostas.

A sorte sempre esteve ao seu favor. Quando era criança, ela conta que sempre ganhava em sorteios da escola ou bingos da igreja. No Big Brother Brasil, na edição 11 em que participou, Paulinha não ganhou o prêmio principal, mas saiu da edição com apartamento, carro e moto. No dia seguinte de sua saída do reality, ela jogou na raspadinha e ganhou R$ 5 mil.

Os jogos que Paulinha costuma ganhar tem uma coisa em comum: os números. “Eu sempre gostei de números, desde pequena eles me chamam a atenção, número de casa, de carro. Na escola, minhas matérias favoritas eram física, matemática, química, tudo o que fosse relacionado a números.”

Meta de ganhar na Mega da Virada

Paulinha conta que todas as vezes que ganhou foram na Lotofácil. Sua meta agora é a Mega da Virada - e ela está confiante. “Nunca ganhei na Mega Sena, mas pretendo mudar essa história neste final de ano. Toda vez eu faço a quina e sempre o número que falta é, por exemplo, saiu o 19 eu joguei 20, saiu o 23, eu joguei o 22.”

A Mega da Virada está acumulada em mais de R$ 550 milhões, o maior prêmio da história. Para quem deseja algum pitaco, os números mais sorteados foram:

Número 10 : cinco vezes

: cinco vezes Número 5 : quatro vezes

: quatro vezes Números 03 - 20 - 33 - 34 - 36 - 58 : três vezes

: três vezes Números 02 - 04 - 11 - 12 - 17 - 18 - 22 - 32 - 35 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 46 - 51 - 53 - 56: duas vezes

Dicas para ganhar na loteria

Contudo, Paulinha não acredita que isso signifique necessariamente que eles saiam de novo. Segundo a empresária, não há uma fórmula mágica para ganhar, mas ela acredita firmemente na “lei da atração”, além de coisas óbvias, como a pessoa precisar jogar.

“É difícil, mas não é impossível. As pessoas falam ‘queria ganhar igual você ganha’, mas aí eu pergunto quantas vezes a pessoa já jogou e ela diz que nunca. Assim fica difícil. Não é só pensar positivo, se você não joga. Porque o lotérico não vai bater na sua porta falando ‘Oi, tudo bom? Quer fazer um jogo?’, precisa jogar. Mas eu também acho que cada pessoa tem a sua sorte e às vezes as pessoas não prestam atenção. E é isso que eu faço, sou muito atenta no meu dia a dia”, diz.

Somado a isso, a ex-BBB cita a questão da probabilidade. “Quanto mais você jogar, mais você tem chance. Quanto mais números vocês apostar, também”, diz. A chance de ganhar com 6 números é 1 em 50.063.860, já a chance de ganhar com 7 números diminui para 1 em 7.151.980.

Ela também acrescenta que muitas pessoas falam que os jogos que saem é sempre quem jogou menos números, mas isso também é a probabilidade: “É a lógica. São 50 milhões de pessoas fazendo jogo de 6 números e 10 milhões fazendo mais números. Óbvio que a chance de sair nos jogos de 6 é maior, porque teve mais quantidade de jogos.”

Apesar de gostar bastante dos jogos, Paulinha fala que já passou meses sem apostar e, agora com a empresa, é difícil fazer apostas individualmente. “Eu nunca tive um vício, eu via que estava acumulado e aí ia jogar”, diz. Ao ser questionada justamente sobre os perigos das apostas, Paulinha reforça que é preciso cautela.

“Não aposte todo seu dinheiro, porque a loteria não é uma garantia que você vai ter um retorno, ela é um sonho que pode se tornar realidade. Mas aposte com cautela. Tem gente que jogou e ganhou um prêmio grande, daí acha que sempre vai ganhar. Já recebi mensagem de pessoas que ganharam R$ 2 milhões e estavam pensando em apostar R$ 1 milhão na Mega-Sena. Não faça isso, não é porque você ganhou uma vez que você vai ganhar sempre.”

Empresas de apostas de Paulinha

Conhecida como “imã da sorte” por seus seguidores, o que era para ser só uma brincadeira, se tornou uma empresa. À reportagem, Paulinha conta que há alguns anos, saiu uma notícia sobre ela ter feito uma quadra e seus seguidores começaram a pedir para ela compartilhar seus números favoritos.

“Passou duas semanas e me falaram que fizeram tambpem a quadra e ganharam cerca de R$ 600. No outro dia, me pediram mais números, as pessoas ficavam insistindo, aí eu passei e eles fizeram a quina, ganharam R$ 28 mil. Foi aí que eu estranhei, brinquei que se eu acertasse de novo, ia pedir música.”

Ela decidiu então fazer um bolão e anunciou em suas redes sociais. No dia seguinte, muitas pessoas estavam depositando para participar. Ao perceber que não ia dar conta, ela publicou no Instagram que poderia devolver o dinheiro, mas seus seguidores a incentivaram e ela conseguiu realizar o bolão. “Não foi uma coisa planejada, estudada. Mas eu consegui fazer o bolão e nós ganhamos.”

Entretanto, regras da Receita Federal a impediam de continuar fazendo os bolões dessa forma e ela precisou abrir um CNPJ para continuar. Assim, em 2021, nasceu a Unindo Sonhos. “Em três anos de empresas, ganhamos a Lotofácil da Independência os três anos seguidos.”

O lucro da empresa vem da cobrança de uma taxa de serviço de 30% sobre o valor do bilhete para oferecer o serviço de bolão. Segundo ela, todos os custos e serviços são sempre transparentes, incluindo quando há ganhos, que ela compartilha os impostos pagos, os comprovantes de transferências e todos os documentos necessários.

Para organizar os bolões, Paulinha coloca os números que mais chamaram a sua atenção em uma planilha. “São os números que eu mais gosto, que eu mais vi durante o mês ou que apareceram em um sonho. E aí vou desdobrando os números, então por exemplo, eu escolho umas 30 dezenas e vou combinando elas em jogos de 6 ou 7. Agora estamos com fé que vamos ganhar na Mega da Virada.”