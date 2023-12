Mega da Virada 2023: Caixa oferece combo de apostas; veja como jogar

As apostas para a Mega da Virada de 2023 já estão abertas. Neste ano, a Caixa sorteia o maior prêmio da história: R$ 550 milhões. E como só dá para ganhar jogando, há quatro formas de fazer a “fezinha” e ter a chance de se tornar o mais novo milionário do país.

De casa, apenas correntistas da Caixa conseguem realizar a aposta simples, que custa R$ 5,00. Isso porque pelo site ou aplicativo, o valor mínimo do “carrinho” é de R$ 30 — e é preciso atingi-lo para completar a compra.

Para aqueles que não têm números de estimação, o site oferece um combo de “surpresinhas” com seis jogos por R$ 30,00. Os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema, mas antes de efetuar o pagamento, é possível visualizar as dezenas selecionadas. No portal, também há a opção de selecionar os números próprios. O limite diário de apostas é de R$ 531.

O aplicativo “Loterias Caixa” segue a mesma lógica, com a diferença que é preciso baixar o app na Play Store ou no App Store. O pagamento é realizado com cartão de crédito.

Já no internet banking da Caixa, é possível fazer a aposta simples, no valor de R$ 5. Basta selecionar o concurso e indicar a quantidade de números que pretende apostar, de seis a nove.

Por fim, ainda é possível apostar de forma clássica, presencial, através de uma casa lotérica. O jogo da Mega da Virada é feito em volante próprio, identificado com o nome, e segue a mesma lógica das apostas regulamentares — com a diferença que não acumula.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h do último dia do ano. O sorteio acontece às 20h.