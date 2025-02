TIM lança novo programa de recompra de 67,2 milhões de ações

A TIM (TIMS3) anunciou a aprovação de um novo programa de recompra de ações de sua própria emissão, denominado Programa 8. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da companhia, com o objetivo de aumentar o valor para seus acionistas por meio do uso eficiente dos recursos disponíveis em caixa. A estimativa é de que até R$ 1 bilhão sejam aplicados na recompra de até 67,2 milhões de ações ordinárias, representando 2,78% do total de ações emitidas pela empresa.

O programa, que terá vigência até 13 de agosto de 2026, será executado através de aquisições na B3, e as compras ocorrerão a preços de mercado, observando os limites legais e regulamentares. A maior parte das ações adquiridas será destinada ao cancelamento, sem redução do capital social da companhia, com uma pequena parcela sendo utilizada para o Plano de Incentivos de Longo Prazo LTI).

A TIM indicou que o recurso utilizado será proveniente da reserva de lucros, que somam cerca de R$ 6,3 bilhões, conforme as Demonstrações Financeiras do exercício de 2024. O valor do programa foi ajustado para até R$ 1 bilhão, levando em consideração as reservas estabelecidas pela Resolução CVM nº 77/22.

A empresa também informou que, como condição para a aprovação do novo programa, o anterior (Programa 7), iniciado em julho de 2024, foi encerrado sem a execução de compras de ações.