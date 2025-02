Os três mitos que a DeepSeek derruba sobre a China, segundo a Gavekal

O lançamento dos modelos de inteligência artificial (IA) da DeepSeek está redesenhando a percepção sobre o avanço tecnológico da China e seu impacto no mercado global. Para a Gavekal Research, o episódio derrubou três crenças sobre a economia e a inovação.

A primeira delas é a noção de que a China pode ser contida tecnologicamente. O sucesso da DeepSeek sugere que a ideia de uma separação entre "China na manufatura" e "EUA no digital" já não se sustenta . O avanço levanta dúvidas sobre a resposta norte-americana: uma trégua na guerra tecnológica ou sanções ainda mais rigorosas?

O segundo mito abalado é o de que grandes empresas de tecnologia podem garantir monopólios apenas por meio de investimentos bilionários. Até então, a expectativa era de que companhias gigantescas cavariam um fosso competitivo com a IA, deixando poucas outras no jogo. "No entanto, o avanço chinês sugere que tamanho e orçamento não são as únicas variáveis decisivas nesse mercado", diz a Gavekal.

Por fim, o episódio reacendeu uma constatação econômica: os gastos com semicondutores seguem sendo cíclicos, e não estruturais . Ou seja, momentos de alto investimento são seguidos por períodos de acomodação, sem garantir um crescimento linear.

Mercado acionário chinês ganha força

O mercado de ações da China entrou em um ciclo de alta. Há um ano, Pequim interveio para conter a deterioração dos ativos locais, e desde então os índices acionários passaram por uma recuperação expressiva. O ETF iShares China Large-Cap, que reúne empresas chinesas de grande porte, subiu 58% desde janeiro de 2024 .

Inicialmente, o movimento foi puxado por bancos e ações de empresas que pagam altos dividendos, beneficiadas pela queda nos rendimentos dos títulos domésticos. No entanto, o avanço da DeepSeek renovou o interesse dos investidores por ações de tecnologia chinesas , ampliando o rali para outros setores.

As 10 maiores empresas do mundo por valor de mercado

1980: Pico do petróleo 1990: O Japão dominará o mundo 2000: Bolha da internet 2010: A China dominará o mundo 2025: Tecnologia dos EUA 🇺🇸 IBM 🇯🇵 NTT 🇺🇸 Microsoft 🇺🇸 ExxonMobil 🇺🇸 Nvidia 🇺🇸 AT&T 🇯🇵 Bank of Tokyo-Mitsubishi 🇺🇸 General Electric 🇨🇳 PetroChina 🇺🇸 Apple 🇺🇸 Exxon 🇯🇵 Industrial Bank of Japan 🇯🇵 NTT DoCoMo 🇺🇸 Apple 🇺🇸 Microsoft 🇺🇸 Standard Oil 🇯🇵 Sumitomo Mitsui Banking 🇺🇸 Cisco Systems 🇦🇺 BHP Billiton 🇺🇸 Alphabet 🇺🇸 Schlumberger 🇯🇵 Toyota Motors 🇺🇸 Walmart 🇺🇸 Microsoft 🇺🇸 Amazon 🇬🇧 Shell 🇯🇵 Fuji Bank 🇺🇸 Intel 🇨🇳 ICBC 🇸🇦 Saudi Aramco 🇺🇸 Mobil 🇯🇵 Dai-Ichi Kangyo Bank 🇯🇵 NTT 🇧🇷 Petrobras 🇺🇸 Meta 🇺🇸 Atlantic Richfield 🇺🇸 IBM 🇺🇸 ExxonMobil 🇨🇳 China Construction Bank 🇺🇸 Tesla 🇺🇸 General Electric 🇯🇵 UFJ Bank 🇱🇻 Lucent Technologies 🇳🇱 Royal Dutch Shell 🇺🇸 Broadcom 🇺🇸 Eastman Kodak 🇺🇸 Exxon 🇩🇪 Deutsche Telekom 🇨🇭 Nestlé 🇺🇸 Berkshire Hathaway

Fonte: Gavekal Research