TIM sobe na bolsa com lucro forte, dividendos gordos e projeções para 2025

A TIM (TIMS3) operava em forte alta na manhã desta terça-feira, 11. Por volta das 10h30, as ações subiam 5%, liderando os ganhos do Ibovespa, impulsionadas pelos resultados financeiros divulgados na noite anterior.

A empresa registrou uma alta de 17,1% no lucro líquido normalizado do quarto trimestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. Com isso, a TIM atingiu seu maior lucro trimestral já registrado, somando R$ 1,06 bilhão.

O EBITDA normalizado cresceu 6,2%, alcançando R$ 3,346 bilhões. Já a receita líquida somou R$ 6,6 bilhões, um avanço de 5,7%, enquanto os investimentos (capex) aumentaram 6,4%, chegando a R$ 1,37 bilhão.

A base móvel de clientes cresceu 1,3%, atingindo 62 milhões de usuários. O segmento pós-pago avançou 9,4%, para 30,2 milhões de clientes, enquanto o pré-pago recuou 5,3%, totalizando 31,86 milhões.

TIM reduz projeções de crescimento, mas mantém EBITDA forte

A TIM também apresentou seu guidance para os próximos anos, projetando um crescimento da receita de serviços em 5% ao ano entre 2025 e 2027. A nova previsão representa uma redução em relação às estimativas anteriores, que indicavam um crescimento de 5% a 6% ao ano entre 2024 e 2026.

Apesar dessa leve desaceleração, a empresa manteve a expectativa de crescimento do EBITDA entre 6% e 8% para os mesmos períodos.

Além disso, a TIM prevê manter seu nível de investimentos entre R$ 4,4 bilhões e R$ 4,6 bilhões por ano, o que pode levar a uma redução da relação capex/receita conforme a companhia expande suas operações.

Dividendos e retorno aos acionistas

A TIM também atualizou sua política de remuneração aos acionistas, com previsão de distribuição entre R$ 3,9 bilhões e R$ 4,1 bilhões em 2025. O valor está alinhado às estimativas do Goldman Sachs, representando um rendimento entre 10,2% e 10,7% sobre o valor de mercado atual.

A empresa anunciou ainda um pagamento de R$ 0,08 por ação, totalizando R$ 200 milhões, com pagamento programado para o dia 22 de abril de 2025.

Receita dentro do esperado, mas pré-pago segue pressionado

Os números do quarto trimestre ficaram em linha com as expectativas do Goldman Sachs e do consenso da Bloomberg. A receita de serviços móveis cresceu 5,4% na comparação anual, mas segue em ritmo de desaceleração.

O segmento pré-pago apresentou um desempenho abaixo do esperado, enquanto a receita de serviços móveis foi impulsionada pela plataforma de clientes, beneficiada por novas parcerias.

O lucro líquido, por outro lado, superou as estimativas do Goldman Sachs em 8% e do mercado em 13%, refletindo efeitos positivos do câmbio. A orientação da TIM para os próximos anos indica uma melhoria nas margens e na distribuição de dividendos, o que agradou os investidores.

"No entanto, a contínua fraqueza no segmento pré-pago pode ter um impacto negativo na reação do mercado", avalia o Goldman Sachs.

TIM encerra disputas com o C6 Bank

A TIM anunciou, em fato relevante, que encerrou sua disputa com o Grupo C6 relacionada à parceria entre as duas empresas.

Durante a parceria, a TIM adquiriu uma participação minoritária no C6 Bank. Com o fim do acordo, a operadora obteve uma receita bruta total de R$ 280 milhões. O acordo firmado prevê a transferência da totalidade das ações detidas pela TIM para o C6, além de todos os bônus de subscrição em circulação, totalizando R$ 520 milhões antes de impostos.