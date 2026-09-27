Dos selos ao chips: por que os Correios da Itália apostaram 10,8 bi de euros na TIM?

À primeira vista, parece uma combinação improvável. Uma empresa conhecida por entregar cartas e encomendas assumindo o controle de uma das maiores companhias de telecomunicações da Itália. Mas essa é a nova realidade da Poste Italiane, que está consolidando o comando da TIM (Telecom Italia) após uma oferta pública de compra e troca de ações.

A operação transforma uma estatal postal em controladora de uma empresa considerada estratégica para o setor de telecomunicações italiano e também coloca no centro da discussão o futuro da TIM Brasil, uma das principais operações do grupo fora da Itália.

Após a primeira fase da oferta, encerrada em setembro, a Poste passou a deter aproximadamente 66,6% do capital da TIM. A companhia reabriu o período de adesão entre 21 e 25 de setembro e busca alcançar a participação de 90%, patamar que permitiria retirar a operadora da bolsa italiana por meio de um processo de delisting.

A transação faz parte de uma transformação maior da Poste Italiane, que deixou de depender apenas da atividade postal e ampliou sua atuação para serviços financeiros, seguros, energia e telefonia móvel. A empresa já tinha uma relação comercial com a TIM por meio da PosteMobile, sua operação de telefonia móvel, que utiliza a rede da operadora.

Com o controle da TIM, a estratégia é integrar as duas plataformas e ampliar a venda cruzada de produtos e serviços. A Poste estima que a combinação das empresas possa gerar cerca de 700 milhões de euros por ano em sinergias.

Desse total, aproximadamente 500 milhões de euros viriam de redução de custos, incluindo integração de compras, sistemas de tecnologia, estruturas administrativas e melhora nas condições de financiamento da dívida da TIM. Outros 200 milhões de euros seriam obtidos por meio de novas receitas, com a venda de serviços de uma empresa para a base de clientes da outra.

Um dos pontos centrais da estratégia é utilizar a rede de aproximadamente 13 mil agências da Poste Italiane para ampliar a distribuição de produtos da TIM.

O jornal italiano Il Post destacou que a operação representa uma tentativa da Poste de se transformar em uma plataforma mais ampla de serviços digitais, indo além do negócio postal tradicional.

Na Itália, operação é vista como retorno do Estado a uma empresa estratégica

A compra da TIM também tem uma dimensão política e estratégica. A Poste Italiane é controlada pelo Estado italiano, que antes da oferta detinha cerca de 64% da companhia por meio do Ministério da Economia e da Cassa Depositi e Prestiti. Essa participação deve diminuir após a emissão de novas ações, mas o governo continuará como acionista relevante.

O Il Post descreveu a operação como o encerramento de um processo que, em menos de dois anos, levou novamente uma das principais companhias de telecomunicações da Itália para uma estrutura com forte participação estatal.

A oferta também foi acompanhada por discussões sobre o valor pago aos acionistas da TIM. Segundo o veículo italiano Affaritaliani, alguns analistas e a associação de pequenos acionistas Asati consideraram a proposta da Poste pouco generosa, embora superior à oferta feita pelo fundo americano KKR em 2021 para comprar toda a TIM, incluindo a rede e a operação brasileira.

Enquanto a operação italiana passou por anos de dificuldades financeiras, a subsidiária brasileira ganhou relevância dentro do grupo.

Já o jornal italiano Affaritaliani classificou a subsidiária brasileira como uma das principais joias dentro da TIM, destacando um valor de mercado próximo de US$ 10 bilhões.

A publicação também apontou que o futuro da TIM Brasil passou a ser uma questão acompanhada pelo mercado após a mudança de controle da companhia italiana.

Uma análise da corretora Equita citada pelo jornal italiano afirmou que a aquisição da TIM pela Poste não cria automaticamente uma obrigação de oferta pública pelas ações minoritárias da Tim Brasil. Eventuais decisões sobre o ativo brasileiro dependerão da estratégia do novo controlador.

A aquisição ocorre depois de uma longa reestruturação da TIM italiana. A companhia, que já foi uma das maiores empresas de telecomunicações da Europa, acumulou durante anos uma dívida elevada e dificuldades para acompanhar as mudanças do setor.

Em 2024, a TIM vendeu sua rede fixa para o fundo americano KKR por cerca de 18,8 bilhões de euros, operação que ajudou a reduzir o endividamento e reorganizar a companhia.

Segundo veículos italianos, a empresa voltou a registrar lucro em 2025 após quatro anos de perdas. Ainda assim, a integração com a Poste será o principal teste da operação: transformar uma companhia tradicional de telecomunicações em uma plataforma combinada com serviços financeiros, distribuição física e produtos digitais.

Para a TIM Brasil, a mudança coloca uma nova questão estratégica. A subsidiária é uma operação lucrativa e relevante dentro do grupo, mas agora passa a fazer parte de uma estrutura controlada por uma empresa cujo principal objetivo é capturar sinergias entre diferentes negócios.

O resultado final da oferta da Poste deve definir o próximo capítulo da operadora italiana e o espaço que a operação brasileira terá dentro da nova companhia.