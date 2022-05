Preços de motos sobem em abril; veja variação por modelo

Os preços das motos subiram em abril. Nas motos 0 km, o aumento médio foi de 0,51%. Nas seminovas – que correspondem as motocicletas com até 3 anos de uso – a valorização foi de 1,15%, enquanto nas motocicletas usadas, a alta média foi 1,38%. Os dados fazem parte do Monitor de Variação de Preços realizado pela KBB Brasil.

Variação dos preços das motos 0 km

As motos 0 km de 2023 subiram 0,69% no preço, segundo dados do MVP. As motocicletas MY 2022 (Ano/Modelo em inglês) tiveram uma valorização 0,66%. Os modelos 2021 tiveram um aumento nos preços de 0,27%, contra 0,77% em março de 2022.

Variação de preço de motos 0 km em abril de 2022 Ano modelo Março (2022) Abril (2022) Média mensal (2021) Média 0,91% 0,51% 1,02% 2023 0,69% 0,69% 0,00% 2022 1,01% 0,66% 0,86% 2021 0,77% 0,27% 1,07%

Segundo a pesquisa, as motos 0 km subiram seus preços em abril com um aumento de 3,55%, seguidas pelas scooters (1,94%) e os ciclomotores (1,22%). As marcas que mais valorizaram em abril entre as 0km foram a Dafra (2,09%), Haojue Lindy (2,08%), Sousa Motos (1,28%) e Avelloz (1,21%).

Variação dos modelos seminovos

Na categoria das motocicletas seminovas, as scooters tiveram destaque com um aumento de 2,34% nos preços. Veja a tabela abaixo:

Variação dos preço de motos seminovas (até 3 anos de uso) em abril de 2022 Ano modelo Fevereiro (2022) Março (2022) Média mensal (2021) Média 0,94% 1,15% 1,41% 2023 0,74% 0,77% 0,00% 2022 1,10% 1,28% 0,86% 2021 0,87% 0,94% 1,07% 2020 0,83% 1,09% 1,00% 2019 1,03% 1,35% 1,73%

Variação das motos usadas

Em título de motos usadas – com 4 a 10 anos de uso –, os preços em abril ficaram acima dos de março. E os ciclomotores tiveram aumento nos preços de 4,93%.

Variação dos preço de motos seminovas (até 3 anos de uso) em abril de 2022 Ano modelo Fevereiro (2022) Março (2022) Média mensal (2021) Média 1,20% 1,38% 2,32% 2018 0,94% 1,28% 2,19% 2017 0,99% 1,37% 2,24% 2016 1,14% 1,38% 2,60% 2015 1,21% 1,46% 2,66% 2014 1,43% 1,12% 2,00% 2013 2,23% 1,53% 1,83% 2012 3,02% 2,12% 1,53%

As marcas Darfra (4,26%), Shineray (4,16%) e Haojue Lindy (3,44%) registraram as altas mais expressivas.

