Preço da gasolina cai 8,07% e, do etanol, 10,90% na região Sudeste

A Região Sudeste fechou setembro com o litro da gasolina a R$ 5,13, valor 8,07% mais barato, se comparado a agosto; e o etanol, a R$ 3,95, com recuo de 10,90%. Ambos os combustíveis fecharam o período com o preço abaixo da média nacional, que ficou em R$ 5,33, para a gasolina; e R$ 4,41, para o etanol.

O diesel na região foi comercializado a R$ 6,91, o tipo comum; e R$ 7,05, o S-10; com redução de 4,24% e 4,17% respectivamente. Os dois tipos de diesel também registraram valor abaixo da média nacional, que fechou a R$ 7,13 e R$ 7,23, respectivamente.

O recuo registrado na Região Sudeste no preço dos dois tipos de diesel foi o mais expressivo, se comparado às demais regiões. A gasolina é o combustível mais indicado para os motoristas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, enquanto o etanol é mais viável para Minas Gerais e São Paulo.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.