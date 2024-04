Prazo final para declaração do imposto de renda cai em feriado; veja data

O prazo para os contribuintes enviarem a declaração do imposto de renda acaba no dia 31 de maio, data que coincide com o feriado de Corpus Christi. Embora as unidades da Receita Federal estejam fechadas para atendimento presencial nos dias 30 e 31, a entrega funcionará online normalmente.

Em uma nota, o Fisco informou que as equipes do Serviço Federal de Processamento de Dados e da Receita Federal estarão de plantão para acompanhar a recepção das últimas declarações.

De acordo com a Receita, caso o contribuinte precise ser atendido presencialmente, a recomendação é de que ele o faça o quanto antes. Assim, deixar para os últimos dias do prazo pode ser má ideia.

Dessa forma, a declaração original poderá ser entregue pela internet, usando o Programa Gerador de Declaração. Este pode ser baixado pelo computador, no app Meu Imposto de Renda, também disponível para celular e tablet. O portal e-CAC, da Receita, também pode ser usado para esse fim.

A multa mínima por atraso na entrega da declaração é de 165,74 reais. No entanto, quem estiver em débito com o Fisco terá que desembolsar mais, entre 1% e 20% ao mês do imposto devido, mais os juros proporcionais.