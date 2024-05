Julgamento de Sergio Moro no TSE: veja horário e como assistir ao vivo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a julgar nesta terça-feira, 21, as ações que podem levar à cassação do senador Sergio Moro (União-PR). A sessão está marcada para às 19h e pode chegar ao fim ainda hoje.

A Corte Eleitoral analisará os recursos apresentados pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PC do B) e pelo PL, que acusam o senador de abuso de poder econômico nas eleições de 2022, indo contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), que absolveu o ex-juiz da Lava Jato dos supostos crimes.

Os recursos apresentados pelos partidos começaram a ser julgados na última quinta-feira, 16, mas a sessão foi suspensa após a leitura do parecer do relator, ministro Floriano de Azevedo Marques.

Como será a sessão

Os advogados de defesa e acusação irão apresentar as manifestações a respeito do caso e, em seguida, os ministros votam. Por questão de ordem, o primeiro a apresentar o seu parecer é o relator Floriano de Azevedo Marques. Em seguida estão André Ramos Tavares, Isabel Gallotti, Raul Araújo, Nunes Marques, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes.

O julgamento deverá seguir sem nenhuma intercorrência, a menos que um dos ministros peça vista. Caso isso aconteça, a sessão será suspensa incialmente por 30 dias. Esse mesmo pedido pode ser prorrogado por outros 30 dias, até que haja a devolução do processo.

Como assistir ao julgamento de Moro no TSE?

O plenário está previsto para começar às 19 horas e o TSE vai transmitir as sessões ao vivo pelo canal da corte no YouTube.