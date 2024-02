Imposto de Renda 2024: quem precisa declarar?

Se você mora no Brasil e ganhou acima de R$ 28.559,70 no ano de 2023, deverá declarar o Imposto de Renda 2024. Mas não é só esse fato que torna obrigatório a declaração. Existem outras regras que a pessoa pode se enquadrar e, neste caso, precisa também declarar o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). O período de declaração começa 15 de março e vai até 31 de maio. E se não declarar? Pode ser multado.

“Quem estiver obrigado e não enviar a declaração até o fim do prazo legal, recebe multa pela falta ou pelo atraso na entrega. Enquanto não enviar a declaração, a pessoa fica com seu CPF na situação pendente de regularização”, ressalta Anderson Roberto Marioto, contador da Maioto Associados Contabilidade Empresarial.

As regras sobre quem precisa ou não declarar costumam sofrer pequenas alterações de um ano para o outro e, até o momento, a Receita Federal ainda não divulgou as regras de 2024. No entanto, André Charone, contador, especialista em gestão financeira e sócio do escritório Belconta, explica que com base nos anos anteriores, podemos ter uma prévia de quem será obrigado a declarar também esse ano.

Quem precisa declarar o IR em 2024?

Confira a lista de regras que norteiam quem deve ou não declarar o IRPF, segundo elencou os especialistas Charone e Marioto à EXAME Invest:

Quem recebeu em 2023 rendimentos tributáveis, como salários, aposentadoria, aluguéis ou rendas derivadas de prestação de serviços autônomos, acima de R$ 28.559,70;

Quem recebeu em 2023 rendimentos isentos, como FGTS, indenização trabalhista ou pensão alimentícia, acima de R$ 40 mil;

Quem obteve receita bruta anual de atividade rural acima de R$ 142.798,50;

Quem pretenda compensar, no ano-calendário de 2023 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2023, na atividade rural;

Quem obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto de renda;

Quem realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas acima de R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos ao imposto;

Quem tinha em 31 de dezembro de 2023 a posse ou propriedade de bens acima de R$ 300 mil;

Quem passou à condição de residente no Brasil, em qualquer mês, e nesta condição encontrava-se em 31 de dezembro de 2023;

Caso a pessoa não se enquadre em nenhuma das regras, está livre da obrigatoriedade da declaração. Por exemplo, quem ganhou por mês um salário mínimo em 2023 e não realizou investimentos, vendas de imóveis e também não recebeu outros tipos de rendas, como de forma autônoma, não é legalmente obrigado a declarar. “Quem também constar como dependente na declaração de outra pessoa, não precisa fazer uma declaração própria”, finaliza Marioto.

