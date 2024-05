Yduqs (YDUQ3) dispara 10% após divulgar projeções de crescimento em encontro com investidores

As ações da Yduqs (YDUQ3) sobem cerca de 10%, liderando os ganhos do Ibovespa nesta terça-feira, 21. A forte valorização ocorre durante o encontro anual da empresa com investidores.

O principal destaque foram as projeções operacionais. A projeção de lucro para este ano é de R$ 1,6 a R$ 1,9 por ação, o equivalente a R$ 500 milhões a R$ 590 milhões. Para 2025, a projeção é de R$ 2 a R$ 3 de lucro por ação; para 2026, de R$ 2,5 a R$ 3; e para os três anos seguintes, de R$ 3 a R$ 4 por ação.

"O guidance aumenta a confiança do mercado para o setor no curto prazo, onde caso a empresa consiga cumprir suas projeções, consideramos significativamente barato suas ações no preços atual", avaliam em nota os analistas da Ativa Investimentos.

Com a alta de hoje, as ações da Yduqs são negociadas perto de R$ 13,80, em queda de próxima de 35% no ano.

Receita e Ebitda

A Yduqs, nesta terça, também divulgou que espera um crescimento anual composto de 5% a 9% nas linhas de receita líquida e Ebitda ajustado para os anos de 2024 a 2029.

Para o fluxo de caixa operacional acumulado do período a projeção é de R$ 8 bilhões a R$ 10 bilhões. "Com a empresa vivendo uma fase de alavancagem controlada e de depreciação chegando em seu ponto de inflexão, [os números] mostram que os próximos anos devem ser de contínuo crescimento do valor agregado aos seus acionistas", avalia a Ativa.