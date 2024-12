Pix supera dinheiro e se torna a forma pagamento mais usada dos brasileiros, aponta pesquisa do BC

O Pix superou o dinheiro em espécie e se tornou a forma de pagamento utilizada com maior frequência pelos brasileiros, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo Banco Central (BC) que mostra o serviço de pagamento instantâneo sendo utilizado com maior frequência por 46% dos que responderam a pesquisa. Além disso, 76,4% da população já usa o Pix.

Na última edição da pesquisa, em 2021, o Pix havia sido lançado há poucos meses, e na época já era usado por 46% da população. No entanto, ainda era o meio de pagamento favorito de apenas 17%.

A pesquisa ouviu duas mil pessoas entre 28 de maio e 1 de julho deste ano. Segundo o BC, seu nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3,1%.

Atrás do Pix vem o cartão de débito, que é a forma de pagamento preferida para 26,4% dos brasileiros e utilizado por 69,1% da população.

Antes da popularização do Pix, em 2021 as cédulas e moedas eram a principal forma de pagamento para 41,7% dos brasileiros e utilizado por 83,6% da população. Atualmente o dinheiro em espécie é o meio de pagamento preferido de 22% dos brasleiros, usado por 68,9% dos respondentes.

A pesquisa ainda aponta que o dinheiro em espécie é usado com maior frequência entre aqueles que possuem menor renda: 75% das pessoas que recebem até dois salários mínimos e 69% entre os que ganham entre dois e cinco salários mínimos.

Depois do dinheiro, os cartões de débito e crédito aparecem como forma de pagamento favorito. O cartão de crédito, inclusive, é a forma de pagamento usada com maior frequência nos estabelecimentos comerciais, na visão dos caixas (42% do total).