IPVA Minas Gerais: segunda parcela disponível para pagamento, veja como fazer

O pagamento da segunda parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2025 em Minas Gerais começa hoje, 06 de março.

O IPVA é um imposto estadual, cobrado anualmente, cuja alíquota varia de estado para estado, de 1% a 6%, conforme o valor do veículo (Tabela FIPE). Todas as pessoas que possuem veículos devem pagar esse imposto.

A data de pagamento varia de acordo com o final da placa. Confira abaixo os detalhes de quando e como pagar a segunda parcela do seu IPVA em Minas Gerais.

Segunda parcela do IPVA MG: quando pagar

O pagamento do IPVA começou no dia 3 de fevereiro para a primeira parcela e, agora, a partir de março, inicia-se o pagamento da segunda parcela, com as datas de vencimento variando conforme o último número da placa do veículo. O calendário de vencimentos é o seguinte:

Final de placa Cota única/1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 1 e 2 3 de fevereiro 6 de março 7 de abril 3 e 4 4 de fevereiro 7 de março 8 de abril 5 e 6 5 de fevereiro 10 de março 9 de abril 7 e 8 6 de fevereiro 11 de março 10 de abril 9 e 0 7 de fevereiro 12 de março 11 de abril

Como Pagar o IPVA 2025 em MG?

Para efetuar o pagamento, os motoristas devem gerar a guia de arrecadação através do site da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais (SEF-MG). O pagamento pode ser realizado nas seguintes formas:

Bancos Credenciados : os motoristas devem procurar uma agência dos bancos credenciados onde possuem conta e informar o número do RENAVAM contido no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Guia de Arrecadação : por meio da guia emitida pela SEF-MG, que pode ser paga em qualquer banco autorizado.

Além disso, os contribuintes que pagaram seus débitos em dia nos últimos dois anos podem receber um desconto adicional de 3% por conta do programa "Bom Pagador".